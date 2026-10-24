Quaest: Bolsonaristas e evangélicos dão vantagem a Pazolini; lulistas e católicos impulsionam Ricardo

O governador Ricardo Ferraço (MDB) passou para o segundo turno em desvantagem. O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) largou na frente, com 49,65% dos votos. O emedebista foi a escolha de 34,06% dos eleitores na primeira etapa do pleito.





Com 15,59 pontos percentuais a menos, Ricardo passou a enfrentar o desafio de provocar uma virada histórica e inédita. Pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e publicada neste sábado (24) , véspera da votação do segundo turno, mostra que o governador reagiu e cresceu em vários segmentos do eleitorado. Isso quando fazemos um raio-X das intenções estimuladas de voto.









Spoiler: Ricardo ganhou muito terreno entre os eleitores lulistas e entre os católicos, ao passo que Pazolini manteve o favoritismo entre os bolsonaristas e ampliou a vantagem entre os evangélicos.





Apesar da recuperação, considerando os votos válidos, o governador está 10 pontos percentuais atrás do ex-prefeito. O placar é de 55% para o republicano e 45% para o emedebista.





Ou seja, o cenário, hoje, é mais favorável a Pazolini que a Ricardo.



A Quaest calcula os votos válidos não apenas descontando os brancos, nulos e indecisos. O instituto "utiliza um modelo de likely voter (eleitores prováveis), que considera apenas os eleitores que têm alta chance de, de fato, ir votar", como registra o relatório da pesquisa.

No recorte pelos votos totais (intenção estimulada, contando os brancos, nulos e indecisos), a diferença entre Ricardo e Pazolini é menor, quatro pontos percentuais, o que, no extremo da margem de erro, é um empate técnico: Pazolini tem 45% e Ricardo, 41%.

A pesquisa imediatamente anterior, publicada dez dias atrás, em 14 de outubro , mostrava Pazolini com uma vantagem de nove pontos nos votos totais: 47% a 38%.

Agora, vamos ao raio-X dos votos totais da pesquisa de agora.