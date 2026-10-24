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Letícia Gonçalves

Quaest: Bolsonaristas e evangélicos dão vantagem a Pazolini; lulistas e católicos impulsionam Ricardo

E mais: um fator central dos dados da pesquisa é que o instituto prevê que parte dos eleitores que pretende votar em Ricardo não vai, de fato, comparecer às urnas

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 19:30

Públicado em 

24 out 2026 às 19:30
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço disputam o segundo turno pelo governo do Espírito Santo
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço disputam o segundo turno pelo governo do Espírito Santo Arte: Giovana Drumond
O governador Ricardo Ferraço (MDB) passou para o segundo turno em desvantagem. O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) largou na frente, com 49,65% dos votos. O emedebista foi a escolha de 34,06% dos eleitores na primeira etapa do pleito.

Com 15,59 pontos percentuais a menos, Ricardo passou a enfrentar o desafio de provocar uma virada histórica e inédita. Pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta e publicada neste sábado (24), véspera da votação do segundo turno, mostra que o governador reagiu e cresceu em vários segmentos do eleitorado. Isso quando fazemos um raio-X das intenções estimuladas de voto.


Spoiler: Ricardo ganhou muito terreno entre os eleitores lulistas e entre os católicos, ao passo que Pazolini manteve o favoritismo entre os bolsonaristas e ampliou a vantagem entre os evangélicos.

Apesar da recuperação, considerando os votos válidos, o governador está 10 pontos percentuais atrás do ex-prefeito. O placar é de 55% para o republicano e 45% para o emedebista. 

Ou seja, o cenário, hoje, é mais favorável a Pazolini que a Ricardo.

A Quaest calcula os votos válidos não apenas descontando os brancos, nulos e indecisos. O instituto "utiliza um modelo de likely voter (eleitores prováveis), que considera apenas os eleitores que têm alta chance de, de fato, ir votar", como registra o relatório da pesquisa.

No recorte pelos votos totais (intenção estimulada, contando os brancos, nulos e indecisos), a diferença entre Ricardo e Pazolini é menor, quatro pontos percentuais, o que, no extremo da margem de erro, é um empate técnico: Pazolini tem 45% e Ricardo, 41%.

A pesquisa imediatamente anterior, publicada dez dias atrás, em 14 de outubro, mostrava Pazolini com uma vantagem de nove pontos nos votos totais: 47% a 38%.

Agora, vamos ao raio-X dos votos totais da pesquisa de agora. 

LULISTAS X BOLSONARISTAS

A maior curva de crescimento de Ricardo entre todos os segmentos investigados pela Quaest (religião, idade, renda, identificação política etc) deu-se entre os lulistas.

Entre esses eleitores, o governador tinha 59% das intenções estimuladas de voto dez dias atrás. Agora, tem 82%. Ou seja, cresceu 23 pontos percentuais.

Já Pazolini caiu de 24% para 11%.

Isso é compreensível e talvez até esperado pela campanha do republicano, já que no segundo turno o ex-prefeito passou a se associar frequentemente ao candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.

Naturalmente, isso fez os eleitores do presidente Lula (PT), arquirrival do bolsonarismo, migrarem para o palanque de Ricardo.

Ao mesmo tempo, Pazolini manteve a vantagem que já tinha com os bolsonaristas. Tinha 75% das intenções estimuladas de voto e agora tem 76%.

A maioria dos eleitores do Espírito Santo prefere Flávio a Lula, como se viu pelo resultado da votação no primeiro turno.

Logo, numericamente, essa preferência pesa a favor do candidato do Republicanos. 

É um dos fatores que podem explicar por que a reação de Ricardo ainda não parece ser suficiente para virar o jogo.
Pesquisa Quaest - cruzamento de dados por identificação política
Pesquisa Quaest - cruzamento de dados por identificação política Reprodução/Quaest
O emedebista ganhou um impulso com os votos do PT, apesar de não ter declarado voto em Lula nem em Flávio.

A Quaest deste sábado mostra que 87% dos eleitores que votaram no candidato do Partido dos Trabalhadores ao Palácio Anchieta, Helder Salomão, no primeiro turno, pretendem escolher o emedebista desta vez.

Helder recebeu 323.483 votos, é um contingente relevante.

CATÓLICOS X EVANGÉLICOS

O governador cresceu também entre católicos: tinha 38% das intenções estimuladas de voto no último dia 14 e agora tem 49%, são 11 pontos a mais.

O ex-prefeito de Vitória, por sua vez, perdeu sete pontos entre os católicos, foi de 47% para 40%.
Pesquisa Quest - cruzamento de dados religião
Pesquisa Quest - cruzamento de dados religião Reprodução/Quaest


Já entre os eleitores evangélicos, Pazolini "compensou" os pontos perdidos aí, passou de 50% para 57%, enquanto Ricardo foi de 32% para 29%.


O crescimento do ex-prefeito entre os evangélicos foi o maior que ele obteve entre todos os segmentos investigados.


A ESCOLHA DOS IDOSOS


Outro dado que chama a atenção é que Ricardo cresceu entre os eleitores que têm 60 anos ou mais.


No primeiro turno, esses eleitores eram os que mais destinavam intenções de voto ao governador, num primeiro momento. Depois, soltaram a mão do emedebista e, agora, voltaram a preferi-lo.


Pesquisa Quaest - cruzamento de dados por idade
Pesquisa Quaest - cruzamento de dados por idade Reprodução/Quaest


Ricardo tem 46% das intenções estimuladas de voto dos idosos, 11 pontos a mais do que tinha no último dia 14.


Já Pazolini perdeu cinco pontos, passou de 40% para 35%.


DOMINGO ELES NÃO VÃO


Uma questão central aqui é que a Quaest prevê que parte dos eleitores que prefere Ricardo não vai comparecer às urnas.


Isso explica por que a vantagem de Pazolini nos votos válidos (cujo cálculo, na Quaest, considera os eleitores que têm alta chance de, de fato, ir votar) é maior que no recorte por votos votais.


O eleitor de Ricardo, portanto, parece menos engajado e fidelizado que o de Pazolini.


Com exceção talvez, aqui hipoteticamente falando, justamente dos lulistas, que aumentaram o engajamento nas ruas e nas redes sociais na reta final do pleito, inclusive no Espírito Santo.


No primeiro turno, a abstenção no Espírito Santo — considerando todos os perfis de eleitores — foi de 21,39%, a maior marca em eleições gerais desde 2002.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 2.154 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. 


As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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