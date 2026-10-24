Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos e Lula, 49%, em empate técnico

Voto válido é o critério adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a divulgação dos resultados do pleito. Ele exclui os votos em branco e nulos e, na pesquisa, os indecisos.



Na quinta-feira (22), na rodada anterior do Datafolha, havia empate com ambos os candidatos marcando 50% dos válidos em números arredondados. No começo da campanha do segundo turno, a distância entre Flávio e Lula era de quatro pontos nos válidos.



Nos votos totais, que embutem indecisos, brancos e nulos, o primogênito de Jair Bolsonaro marcou neste levantamento 48%, ante 47% do presidente. Dizem invalidar o voto 3%, e outros 2% se dizem indecisos. Na pesquisa de quinta, Flávio tinha 47% e Lula, 46% dos totais. Brancos e nulos eram 5% e indecisos, 2%.



Dizem estar certos de seu voto 95% dos ouvidos, com 5% admitindo mudar neste domingo. A taxa é semelhante entre quem opta por Lula (96%) e Flávio (95%).





Já a motivação do voto segue com diferenças. Enquanto 74% dos ouvidos dizem escolher o presidente por suas qualidades, 16% o fazem para se livrar do adversário. Entre bolsonaristas, a proporção é de 67% e 21%, respectivamente, e entre lulistas, 82% e 10%.





Com a disputa parelha, detalhes em microgrupos fazem a diferença, assim como o vital fator da abstenção, que chegou a 21,08% no primeiro turno.