Quaest: 29% preferem que governador eleito do ES não seja aliado de Lula nem de Flávio Bolsonaro

Na véspera do segundo turno, 29% dos eleitores do Espírito Santo que preferem eleger um governador independente, nem aliado a Flávio Bolsonaro (PL), nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O dado é da pesquisa Quaest, contratada pela TV Gazeta e divulgada neste sábado (24). Em levantamento anterior, divulgado no último dia 14, o índice era de 21%.





Já os eleitores que preferem que o eleito para assumir o governo capixaba tenha aliança com Flávio são 38%. Antes, somavam 44%.





Outros 28% gostariam que o chefe do Executivo capixaba fosse aliado de Lula, candidato à reeleição. O índice é o mesmo do levantamento anterior. Não sabem ou não responderam somam 5%.





Em 26 de agosto, quando outra pesquisa Quaest foi divulgada, os eleitores que gostariam de um governador independente somavam 41%; aliado a Flávio, 32%; e aliado a Lula, 24%.