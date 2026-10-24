Quaest: 29% preferem que governador eleito do ES não seja aliado de Lula nem de Flávio Bolsonaro

Na véspera do segundo turno, 29% dos eleitores do Espírito Santo que preferem eleger um governador independente, nem aliado a Flávio Bolsonaro (PL), nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O dado é da pesquisa Quaest, contratada pela TV Gazeta e divulgada neste sábado (24). Em levantamento anterior, divulgado no último dia 14, o índice era de 21%.
Já os eleitores que preferem que o eleito para assumir o governo capixaba tenha aliança com Flávio são 38%. Antes, somavam 44%.
Outros 28% gostariam que o chefe do Executivo capixaba fosse aliado de Lula, candidato à reeleição. O índice é o mesmo do levantamento anterior. Não sabem ou não responderam somam 5%.
Em 26 de agosto, quando outra pesquisa Quaest foi divulgada, os eleitores que gostariam de um governador independente somavam 41%; aliado a Flávio, 32%; e aliado a Lula, 24%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 2.154 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.