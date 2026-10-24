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Eleições 2026

Quaest: 29% preferem que governador eleito do ES não seja aliado de Lula nem de Flávio Bolsonaro

Pesquisa sobre cenário eleitoral no Espírito Santo foi divulgada neste sábado, na véspera do 2º turno

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 19:32

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

24 out 2026 às 19:32
Eleitores que preferem governador aliado a Flávio Bolsonaro (PL) são 38%, enquanto a Lula, 28%.
Eleitores que preferem governador aliado a Lula são 28%, enquanto a Flávio Bolsonaro, 38% Arte A Gazeta

Na véspera do segundo turno, 29% dos eleitores do Espírito Santo que preferem eleger um governador independente, nem aliado a Flávio Bolsonaro (PL), nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 


O dado é da pesquisa Quaest, contratada pela TV Gazeta e divulgada neste sábado (24). Em levantamento anterior, divulgado no último dia 14, o índice era de 21%.


Já os eleitores que preferem que o eleito para assumir o governo capixaba tenha aliança com Flávio são 38%. Antes, somavam 44%.


Outros 28% gostariam que o chefe do Executivo capixaba fosse aliado de Lula, candidato à reeleição. O índice é o mesmo do levantamento anterior. Não sabem ou não responderam somam 5%.


Em 26 de agosto, quando outra pesquisa Quaest foi divulgada, os eleitores que gostariam de um governador independente somavam 41%; aliado a Flávio, 32%; e aliado a Lula, 24%.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 2.154 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.

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