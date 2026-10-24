Quaest: Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos; Lula, 49%, na véspera do segundo turno

A Quaest também perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Há 3 dias, Flávio era rejeitado por 52%, porcentual que caiu para 49%. A rejeição de Lula permaneceu estável, em 47%.





A Quaest entrevistou presencialmente 3.702 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 24 de outubro. A maior parte das entrevistas foi realizada neste sábado, após o debate promovido pela TV Globo na noite de sexta-feira.





A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09158/2026.