TRE-ES determina remoção de imagem que simula post de A Gazeta sobre pedágio da 3ª Ponte

Também foi determinado que duas pessoas apontadas como responsáveis pelo compartilhamento do print falso parem a divulgação e o removam dos grupos em que foi compartilhado. O prazo é de quatro horas.





Em relação ao número de telefone apontado como responsável pela disseminação inicial da imagem falsa, foi determinada a identificação do usuário da linha. Para isso, o tribunal solicitou que a operadora Vivo forneça, em até 24 horas, os dados cadastrais atualizados e as informações técnicas disponíveis sobre os aparelhos vinculados ao número. A suspensão da conta de WhatsApp vinculada ao número foi negada.





A decisão atende a pedido da coligação do ex-prefeito de Vitória, em caráter de urgência. Segundo o documento, as leis eleitorais “estabelecem limites à manifestação do pensamento na internet quando houver ofensa à honra ou à imagem de candidatos ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos”.





A desembargadora também explica que a “utilização indevida da identidade visual de veículo jornalístico confere aparência de credibilidade à informação cuja falsidade foi expressamente esclarecida pela fonte supostamente responsável por sua divulgação”.