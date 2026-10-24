É falsa imagem que simula post de A Gazeta sobre retorno do pedágio da Terceira Ponte

A Gazeta submeteu a imagem montada ao sistema SinthID para verificar se havia algum vestígio decriação do print falso por Inteligência Artificial e o sistema detectou o uso de IA (imagem acima com a resposta do sistema).



Conforme a página do sistema, o SinthID é uma tecnologia desenvolvida pelo Google DeepMind que adiciona marcas d'água digitais imperceptíveis a conteúdos gerados por IA. Essas marcas d'água são incorporadas diretamente ao conteúdo e podem ser detectadas posteriormente para ajudar a identificar se o conteúdo foi criado por um modelo de IA. O SynthID funciona em diversas modalidades, incluindo imagens, áudio e vídeo, oferecendo uma abordagem escalável para a verificação da origem e autenticidade do conteúdo.





A campanha de Pazolini também se manifestou sobre a postagem falsa. Em nota disse que "lamenta e repudia a criação e a divulgação de uma imagem falsa, utilizando indevidamente o nome e a identidade visual de um veículo de imprensa para dar aparência de credibilidade a uma informação não emitida pela campanha. Trata-se de uma prática grave, que pode configurar crime, desrespeita o trabalho da imprensa e busca induzir a população ao erro. Nos últimos dias, nossa campanha tem sido alvo recorrente de fake news, disseminadas com o objetivo de confundir os eleitores, espalhar medo e desinformação. Reafirmamos nosso compromisso com a verdade, com a liberdade de imprensa e com o respeito à população, e não tentativas de manipulação."