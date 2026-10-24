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Fake News

É falsa imagem que simula post de A Gazeta sobre retorno do pedágio da Terceira Ponte

A montagem começou a circular na noite desta sexta-feira (23) e usa logomarca do veículo e cores que se aproximam da identidade visual das publicações do site

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 23:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2026 às 23:09

Um print falso simulando uma publicação de A Gazeta circula em grupos de Whatsapp e nas redes sociais como se o jornal tivesse distribuído uma notícia alusiva ao retorno do pedágio da Terceira Ponte, atribuindo a iniciativa ao candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos). A imagem é falsa.

Print falso simula publicação de A Gazeta
Print falso simula publicação de A Gazeta Reprodução

A Gazeta não publicou nenhuma notícia como circula na imagem manipulada.


A montagem começou a circular na noite desta sexta-feira (23) e usa logomarca do veículo e cores que se aproximam da identidade visual das publicações do site, mas destoam principalmente no tipo de fonte e no padrão de publicações de A Gazeta nas redes sociais.

Mensagem do SinthID sobre print falso artibuído a A Gazeta
Mensagem do SinthID ao analisar print falso que simula post de A Gazeta Reprodução

A Gazeta submeteu a imagem montada ao sistema SinthID para verificar se havia algum vestígio decriação do print falso por Inteligência Artificial e o sistema detectou o uso de IA (imagem acima com a resposta do sistema).

Conforme a página do sistema, o SinthID é uma tecnologia desenvolvida pelo Google DeepMind que adiciona marcas d'água digitais imperceptíveis a conteúdos gerados por IA. Essas marcas d'água são incorporadas diretamente ao conteúdo e podem ser detectadas posteriormente para ajudar a identificar se o conteúdo foi criado por um modelo de IA. O SynthID funciona em diversas modalidades, incluindo imagens, áudio e vídeo, oferecendo uma abordagem escalável para a verificação da origem e autenticidade do conteúdo. 


A campanha de Pazolini também se manifestou sobre a postagem falsa. Em nota disse que "lamenta e repudia a criação e a divulgação de uma imagem falsa, utilizando indevidamente o nome e a identidade visual de um veículo de imprensa para dar aparência de credibilidade a uma informação não emitida pela campanha. Trata-se de uma prática grave, que pode configurar crime, desrespeita o trabalho da imprensa e busca induzir a população ao erro. Nos últimos dias, nossa campanha tem sido alvo recorrente de fake news, disseminadas com o objetivo de confundir os eleitores, espalhar medo e desinformação. Reafirmamos nosso compromisso com a verdade, com a liberdade de imprensa e com o respeito à população, e não tentativas de manipulação."

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