Enem 2026: conheça as melhores estratégias para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Engana-se quem pensa que para se dar bem nas provas de Matemática e Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), basta decorar cálculos e fórmulas. A verdade é que, hoje em dia, a prova, que será realizada no dia 15 de novembro, pede menos fórmula decorada e mais interpretação e quem confirma isso são os especialistas que participaram do segundo episódio do EstúdioCast especial Enem.