Enem 2026: conheça as melhores estratégias para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Engana-se quem pensa que para se dar bem nas provas de Matemática e Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), basta decorar cálculos e fórmulas. A verdade é que, hoje em dia, a prova, que será realizada no dia 15 de novembro, pede menos fórmula decorada e mais interpretação e quem confirma isso são os especialistas que participaram do segundo episódio do EstúdioCast especial Enem.
Para falar sobre o tema, o episódio contou com a participação de Marcelo Peres de Oliveira (Matemática), Albertino Gomes da Silva Junior (Física), Ronan Pereira Garcias Moreira, coordenador de Ciências da Natureza e professor de Biologia, e Rodolfo Quinelato Ayres (Química). Todos são professores do Colégio Sagrado Coração de Maria, que apresenta 100% de aprovações nos vestibulares e tem uma proposta pedagógica consistente com suporte humanista.
Em Matemática, por exemplo, o professor Marcelo Peres de Oliveira explica que a prova está cada vez mais contextualizada e por isso o estudante precisa interpretar a situação e estabelecer relações antes de calcular. Entre os temas mais comuns estão porcentagem e matemática financeira, razão e proporção, geometria, estatística, probabilidade e funções, sempre em contextos reais e com tabelas e gráficos.
“Para a reta final, resolva questões no padrão do Enem todos os dias, administre o tempo e crie uma ‘lista de erros’, registrando o conteúdo, o motivo do erro e a estratégia correta”, recomenda.
Já para a prova de Física, o professor Albertino Gomes da Silva Junior explica que é importante compreender o fenômeno, identificar o comando da questão e selecionar os dados relevantes. Mecânica, energia e potência, eletricidade, termologia, ondulatória e óptica são temas que aparecem em situações ligadas ao cotidiano e à tecnologia.
Na área de Biologia, o professor e coordenador de Ciências da Natureza, Ronan Pereira Garcias Moreira aponta Ecologia como o tema mais cobrado, seguido de Citologia, Genética e Biotecnologia, Fisiologia Humana e Saúde Pública, com questões que exigem ler imagens, gráficos, teias alimentares e heredogramas.
Em Química, o professor Rodolfo Quinelato Ayres destaca temas como separação de misturas e tratamento de água, reações orgânicas, eletroquímica e estequiometria, com atenção às conversões de unidades e a assuntos como sustentabilidade, biocombustíveis e energias limpas.
Mas uma dica é quase unânime: é preciso focar nas questões mais fáceis e garantir esses acertos, em vez de gastar tempo demais em uma questão difícil.
Em 2026, o Colégio Sagrado Coração de Maria conquistou o 1º lugar no Enem - Espírito Santo, entre as escolas com até 30 estudantes na turma da 3ª série. Em 2023 e 2024, o colégio ocupou o 1º lugar geral do Espírito Santo, com as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Assista ao episódio completo para saber mais!