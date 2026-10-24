Viatura da PM é atingida por tiro durante operação contra o tráfico na Serra

Uma arma de fabricação caseira, munições e diversos entorpecentes foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar na região do bairro Cascata, na Serra, na tarde desta sexta-feira (23). Durante a ocorrência, uma viatura acabou sendo atingida na parte traseira por disparo de arma de fogo.





De acordo com informações apuradas pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar, equipes da 4ª Companhia do 6º Batalhão da PMES realizavam patrulhamento na área do batalhão, quando receberam uma denúncia de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam em uma área de pasto que dá acesso ao Campo de Cascata.





Diante disso, duas viaturas seguiram em direção à estrada que dá acesso ao Mestre Álvaro, na divisa com o pasto. Outras equipes se posicionaram na saída do campo, no bairro Cascata, para evitar a fuga dos suspeitos.





Durante o deslocamento, disparos de arma de fogo foram ouvidos pelos militares, vindos do pasto. Em seguida, três indivíduos foram vistos atravessando um pequeno córrego em direção ao bairro Cascata, aparentemente portando armas de fogo.





Como havia outros militares atuando no interior do pasto, as equipes que visualizaram os suspeitos não atiraram, a fim de evitar atingir os próprios policiais, e os suspeitos acabaram fugindo do local.





Durante as buscas na área, foram localizados uma arma de fabricação caseira equipada com mira a laser e mira holográfica, um carregador alongado, 18 munições e uma sacola com entorpecentes, entre eles, 143 pinos de cocaína, 69 pedras de substância semelhante a crack, além de maconha, ecstasy e loló.





Durante a ocorrência, os policiais constataram que a viatura utilizada por uma das equipes havia sido atingida por um disparo. Apesar disso, ninguém ficou ferido.





O material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Serra para as providências cabíveis. Mais informações foram solicitadas à Polícia Civil, que até, a publicação desta reportagem, não havia se manifestado.