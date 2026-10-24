AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polícia

Viatura da PM é atingida por tiro durante operação contra o tráfico na Serra

Policiais apreenderam arma de fabricação caseira, munições e drogas no bairro Cascata; três suspeitos conseguiram fugir e ninguém ficou ferido

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 22:07

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 out 2026 às 22:07
Viatura foi atingida por tiro durante ação da Polícia Militar em bairro da Serra PMES/Divulgação

Uma arma de fabricação caseira, munições e diversos entorpecentes foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar na região do bairro Cascata, na Serra, na tarde desta sexta-feira (23). Durante a ocorrência, uma viatura acabou sendo atingida na parte traseira por disparo de arma de fogo.


De acordo com informações apuradas pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar, equipes da 4ª Companhia do 6º Batalhão da PMES realizavam patrulhamento na área do batalhão, quando receberam uma denúncia de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam em uma área de pasto que dá acesso ao Campo de Cascata.


Diante disso, duas viaturas seguiram em direção à estrada que dá acesso ao Mestre Álvaro, na divisa com o pasto. Outras equipes se posicionaram na saída do campo, no bairro Cascata, para evitar a fuga dos suspeitos.


Durante o deslocamento, disparos de arma de fogo foram ouvidos pelos militares, vindos do pasto. Em seguida, três indivíduos foram vistos atravessando um pequeno córrego em direção ao bairro Cascata, aparentemente portando armas de fogo.


Como havia outros militares atuando no interior do pasto, as equipes que visualizaram os suspeitos não atiraram, a fim de evitar atingir os próprios policiais, e os suspeitos acabaram fugindo do local.


Durante as buscas na área, foram localizados uma arma de fabricação caseira equipada com mira a laser e mira holográfica, um carregador alongado, 18 munições e uma sacola com entorpecentes, entre eles, 143 pinos de cocaína, 69 pedras de substância semelhante a crack, além de maconha, ecstasy e loló.


Durante a ocorrência, os policiais constataram que a viatura utilizada por uma das equipes havia sido atingida por um disparo. Apesar disso, ninguém ficou ferido.


O material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Serra para as providências cabíveis. Mais informações foram solicitadas à Polícia Civil, que até, a publicação desta reportagem, não havia se manifestado.

Veja Também 

Imagem de destaque

Carro capota e outro cai em ribanceira em acidente na BR 101; quatro ficam feridos

Rafael de Brito Chaves tinha 26 anos e fazia a segurança no local. Ele morreu após ser atingido no tórax

Falha técnica faz júri por morte de segurança no ES recomeçar do zero

Jovem morto em ação da PM em Colatina foi atingido por 5 tiros no peito

5 PMs viram réus por morte de jovem em abordagem em Colatina

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Armas Arma Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão passagem gratuita no domingo de 2º turno no ES
Imagem de destaque
Aquaviário terá funcionamento suspenso por duas horas neste sábado (24)
Líderes religiosos orientam fiéis a escolher candidatos que pensem no bem comum
Igrejas e Ufes se manifestam em defesa da democracia às vésperas da eleição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.