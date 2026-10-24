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Transporte público

Aquaviário terá funcionamento suspenso por duas horas neste sábado (24)

Todas as linhas ficarão paralisadas das 11h às 13h devido a um evento náutico na Baía de Vitória; operação será normal nos demais horários

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2026 às 21:34

O Sistema Aquaviário da Grande Vitória terá o funcionamento interrompido por duas horas neste sábado (24), das 11h às 13h, devido à realização de um evento náutico na Baía de Vitória. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), a suspensão temporária afetará todas as linhas do serviço.


Antes das 11h e após as 13h, as três linhas do Aquaviário funcionarão normalmente, seguindo os horários habituais. São elas: 401 (Porto de Santana/Praça do Papa), 402 (Praça do Papa/Prainha) e 403 (Porto de Santana/Prainha).


A Ceturb-ES orienta os passageiros a ficarem atentos à alteração para programar seus deslocamentos neste sábado.

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