Aquaviário terá funcionamento suspenso por duas horas neste sábado (24)

O Sistema Aquaviário da Grande Vitória terá o funcionamento interrompido por duas horas neste sábado (24), das 11h às 13h, devido à realização de um evento náutico na Baía de Vitória. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), a suspensão temporária afetará todas as linhas do serviço.





Antes das 11h e após as 13h, as três linhas do Aquaviário funcionarão normalmente, seguindo os horários habituais. São elas: 401 (Porto de Santana/Praça do Papa), 402 (Praça do Papa/Prainha) e 403 (Porto de Santana/Prainha).





A Ceturb-ES orienta os passageiros a ficarem atentos à alteração para programar seus deslocamentos neste sábado.