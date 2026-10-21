Vitória e Vila Velha suspendem ruas de lazer por conta do 2º turno no domingo

A Prefeitura de Vitória anunciou reajuste de 20% no tíquete-alimentação dos servidores diretos e indiretos e conselheiros tutelares da Capital. São 11.225 pessoas contempladas. De acordo com a administração municipal, a medida é uma forma de celebrar o Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro.





Com a alteração, os valores pagos aos profissionais serão:

de R$ 800 para carga horária igual ou inferior a 35 horas semanais (atualmente: R$ 660);

de R$ 1.000 para carga horária de 36 a 40 horas semanais (atualmente: R$ 825);

de R$ 1.200 para carga horária superior a 40 horas semanais (atualmente: R$ 1 mil).





Segundo projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal de Vitória , os efeitos, caso a medida seja aprovada, passarão a valer a partir do dia 1º de novembro deste ano.





Em vídeo publicado nas redes sociais, o s ecretário municipal de Fazenda de Vitória, Regis Mattos Teixeira, ainda anunciou que o pagamento do salário referente ao mês de outubro será antecipado para a próxima segunda-feira (26).





Conforme a prefeita Cris Samorini (PP), as medidas são "uma maneira de valorizar o trabalho de quem está transformando a cidade". Também para celebrar a data, será realizado um café da manhã para os servidores na prefeitura.