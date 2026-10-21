Vitória e Vila Velha suspendem ruas de lazer por conta do 2º turno no domingo

Além de Vitória, conforme divulgado na terça-feira (20), Vila Velha também anunciou a suspensão da Rua de Lazer na orla de Itaparica no próximo domingo (25). A medida foi tomada por conta do segundo turno das Eleições 2026, já que o fluxo será mantido para priorizar a logística dos eleitores.
Ao todo, 347.987 eleitores estão aptos para votar no município, sendo o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Portanto, a medida busca facilitar a mobilidade da população e será retomada na semana posterior.
Vitória também não terá Rua de Lazer
A mesma medida também foi adotada do outro lado da Terceira Ponte. Na Capital, o fluxo será mantido normalmente em quatro bairros. A orla de Camburi, na Avenida Dante Michelini, terá como prioridade o tráfego de veículos. Sendo assim, os bairros de Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi não terão bloqueios.
O mesmo acontece no Centro, ao longo da Avenida Beira-Mar, que também não terá liberação para práticas de esporte e lazer. O município de Vitória é o quarto maior colégio eleitoral do Estado, com 266 mil eleitores, e também mantém a mesma medida adotada no primeiro turno.
*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.