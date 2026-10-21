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Trânsito

Vitória e Vila Velha suspendem ruas de lazer por conta do 2º turno no domingo

Publicado em

21 out 2026 às 10:22
Avenida José Júlio de Sozua voltará a receber Rua de Lazer na próxima semana
 Reprodução: Prefeitura de Vila Velha

Além de Vitória, conforme divulgado na terça-feira (20), Vila Velha também anunciou a suspensão da Rua de Lazer na orla de Itaparica no próximo domingo (25). A medida foi tomada por conta do segundo turno das Eleições 2026, já que o fluxo será mantido para priorizar a logística dos eleitores.


Ao todo, 347.987 eleitores estão aptos para votar no município, sendo o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Portanto, a medida busca facilitar a mobilidade da população e será retomada na semana posterior.

Vitória também não terá Rua de Lazer

A mesma medida também foi adotada do outro lado da Terceira Ponte. Na Capital, o fluxo será mantido normalmente em quatro bairros. A orla de Camburi, na Avenida Dante Michelini, terá como prioridade o tráfego de veículos. Sendo assim, os bairros de Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi não terão bloqueios. 


O mesmo acontece no Centro, ao longo da Avenida Beira-Mar, que também não terá liberação para práticas de esporte e lazer. O município de Vitória é o quarto maior colégio eleitoral do Estado, com 266 mil eleitores, e também mantém a mesma medida adotada no primeiro turno.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.
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Tiago Taam

Residente / [email protected]
Tiago Taam
Vitória

Canal de Camburi terá nova etapa inaugurada no sábado (24)

Publicado em 21/10/2026 às 11:54
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Trecho à esquerda da imagem será entregue neste sábado (24) Fernando Madeira

A segunda etapa das obras do Canal de Camburi será inaugurada neste sábado (24). A obra conecta os bairros de Pontal de Camburi e Jardim da Penha, por meio de uma passarela de pedestres, com cerca de um quilômetro de extensão. Além do deque compartilhado, o espaço conta com atracadouros para embarcações, bancos, jardineiras e iluminação em LED.

O novo espaço poderá ser acessado pela Rua Alberto Bela Rosa e pela Avenida Saturnino Rangel. Com a inauguração da segunda etapa das obras, o trecho irá totalizar 3,3 quilômetros de extensão. Em julho, a entrega da primeira etapa contemplou os bairros da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. O investimento total está estimado em R$ 350 milhões.


*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.

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Tiago Taam

Residente / [email protected]
Tiago Taam
Muro de contenção

"Paredão" de Cobi, em Vila Velha, será inaugurado nesta quarta-feira (21)

Publicado em 21/10/2026 às 07:54
Mure de contenção em Cobi de Baixo, em Vila Velha, será inaugurado nesta quarta Divulgação/Vila Velha

Um muro de contenção, uma espécie de "paredão" gigante, será inaugurado nesta quarta-feira (21) em Cobi de Baixo, Vila Velha. A obra, uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado, teve investimento de R$ 759,7 mil.


Segundo a prefeitura de Vila Velha, o muro fica em um trecho com acentuado desnível entre duas vias, próximo à Unidade Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Umefti) José Elias de Queiro, e foi construído para estabilizar o terreno, reduzir o risco de deslizamentos e proteger a rua e as residências localizadas na parte mais baixa da encosta, principalmente durante os períodos de chuva intensa.


A cerimônia de inauguração está prevista para as 16h30.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Na Beira-Mar

Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória

Publicado em 21/10/2026 às 07:28
Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória
Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória Oliveira Alves

Motoristas e pedestres enfrentaram problemas para passar por um cruzamento na região da Avenida Beira-Mar, próximo ao prédio do INSS, na altura do bairro Bento Ferreira, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (21). Os semáforos estavam piscando em amarelo.


Até as 7h, não havia agentes da Guarda Municipal no local para orientar a circulação de veículos e a travessia de pedestres. Procurada pela TV Gazeta, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da Capital informou que a Guarda estava a caminho. Por volta das 7h15, um agente chegou e começou a organizar o trânsito.

Equipe de manutenção semafórica foi ao local
Equipe de manutenção semafórica foi ao local Oliveira Alves

Uma equipe de manutenção semafórica também chegou ao local para verificar o problema. Às 7h36, os semáforos voltaram a funcionar e a Guarda deixou o local.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Fizeram a quina

Apostas de Colatina e Santa Maria de Jetibá quase levam prêmio acumulado da Mega

Publicado em 21/10/2026 às 06:22

Duas apostas feitas no ES quase levaram o prêmio milionário acumulado da Mega-Sena. Um bolão com 30 cotas, de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, apostou sete dezenas, acertou a quina e vai receber R$ 76.591,20. Já uma aposta, via internet, de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, fez um cartão simples, com seis dezenas, e vai receber R$ 38.295,72 por ter feito a quina. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (20). 


O prêmio acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40.


O próximo concurso acontece na quinta-feira (22). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.


Mega Semana


​Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.


Com informações da Agência Brasil

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares

Publicado em 20/10/2026 às 17:32
Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares
Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares Douglas Abreu
Um ciclista de 59 morreu em um acidente com uma caminhonete no bairro Colina, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (20). A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, apurou que a vítima foi identificada como Joceli Pinto Bolsoni, de 59 anos. Ele trabalhava como pescador. 

Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete relatou que trafegava pela Avenida Barra de São Francisco quando o ciclista teria saído de uma rua lateral, atravessado a via e atingido a lateral do veículo.


O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

BR 101 na Serra será totalmente interditada nesta terça (20)

Publicado em 20/10/2026 às 12:14

A BR 101 será totalmente interditada no km 240, na Serra, nesta terça-feira (20), para detonação de rochas durante as obras de duplicação da rodovia. Segundo a Ecovias Capixaba, a previsão é que o bloqueio comece às 14h e dure cerca de duas horas.


A interdição vai ocorrer em um trecho a cerca de dois quilômetros da praça de pedágio.


A concessionária ressalta que a operação depende das condições do tempo. Caso chova, a interdição poderá ser cancelada e reagendada.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Vítima de 12 anos

Irmão flagra fotos íntimas da irmã no celular do tio, que acaba preso na Serra

Publicado em 20/10/2026 às 11:17
Homem foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Google

Um jovem de 23 anos foi preso após o sobrinho dele descobrir fotos íntimas da irmã, de 12 anos, no celular do tio. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19) no bairro de Porto Canoa, na Serra. Depois de ter acesso às imagens enquanto mexia no celular, o sobrinho, que não teve a idade informada, encaminhou o material para a mãe e o padrasto. Com as provas em mãos, os responsáveis acionaram a Polícia Militar.


Uma equipe da PM chegou à casa da vítima às 10h e conversou com os familiares para entender o caso. Antes da viatura chegar, o tio tentou retirar o aparelho do sobrinho para apagar as imagens que tinham sido enviadas à mãe da menina, mas não conseguiu. Logo depois, os agentes foram até o apartamento do tio, que confessou ter registrado as imagens sem que os pais da menina soubessem e que o meterial estava no celular há pelo menos um mês.


A Polícia Civil informa que o suspeito, de 23 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por adquirir, possuir, armazenar ou solicitar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha violência sexual contra criança ou adolescente. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.


Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Tiago Taam

Residente / [email protected]
Tiago Taam
Proposta

Vitória anuncia reajuste de 20% no tíquete-alimentação de servidores

Publicado em 20/10/2026 às 11:10

Prefeitura de Vitória anunciou reajuste de 20% no tíquete-alimentação dos servidores diretos e indiretos e conselheiros tutelares da Capital. São 11.225 pessoas contempladas. De acordo com a administração municipal, a medida é uma forma de celebrar o Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro.


Com a alteração, os valores pagos aos profissionais serão:

  • de R$ 800 para carga horária igual ou inferior a 35 horas semanais (atualmente: R$ 660);
  • de R$ 1.000 para carga horária de 36 a 40 horas semanais (atualmente: R$ 825);
  • de R$ 1.200 para carga horária superior a 40 horas semanais (atualmente: R$ 1 mil).

Segundo projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal de Vitória, os efeitos, caso a medida seja aprovada, passarão a valer a partir do dia 1º de novembro deste ano.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário municipal de Fazenda de Vitória, Regis Mattos Teixeira, ainda anunciou que o pagamento do salário referente ao mês de outubro será antecipado para a próxima segunda-feira (26).

Conforme a prefeita Cris Samorini (PP), as medidas são "uma maneira de valorizar o trabalho de quem está transformando a cidade". Também para celebrar a data, será realizado um café da manhã para os servidores na prefeitura.

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Julia Camim

Jornalista / [email protected]
Julia Camim
Menino de 3 anos

Criança morre atropelada por caminhão enquanto brincava na Serra

Publicado em 20/10/2026 às 10:57

Um menino de 3 anos, identificado como Ravi Maia Pantaleão, morreu atropelado por um caminhão no bairro Praiamar, na região de Nova Almeida, na Serra. O acidente aconteceu por volta de 9h30 desta terça-feira (20). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a criança já havia falecido. 


Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Rua Usiminas. Uma câmera de segurança flagrou o acidente (veja acima). As imagens mostram o caminhão, que faria uma entrega de material de construção, dando ré. A criança brincava em volta com um patinete. 


O veículo para e, neste momento, Ravi vai para a frente do caminhão, que dá a partida e atropela a criança. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o motorista se apresentou no Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Nova Almeida após o acidente. Ele informou à polícia que não viu o menino.


Ravi, que morava em Praia Grande, Fundão, estava sob os cuidados da avó. "O menino era muito querido, muito bem cuidado. Estamos todos em choque. Nova Almeida hoje está em luto", desabafou uma vizinha, que preferiu não se identificar. 


O motorista contou ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que só soube que havia atropelado a criança quando foi alertado por um morador. A proprietária da loja de material de construção responsável pelo veículo afirmou que a empresa vai arcar com os custos das cerimônias de sepultamento do menino e se solidarizou com a família. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido na delegacia e liberado, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

Ravi Maia Pantaleão, de 3 anos, morreu após ser atropelado por caminhão
Ravi Maia Pantaleão, de 3 anos, morreu após ser atropelado por caminhão Crédito: André Afonso e Acervo familiar
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Breno Alexandre

Repórter / [email protected]
Breno Alexandre
Desmonte de rochas

BR 101 em Iconha será interditada por uma hora nesta terça-feira (20)

Publicado em 20/10/2026 às 10:40

A BR 101 será interditada por uma hora, a partir das 14h desta terça-feira (20), no km 372,8, em Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, para uma operação de desmonte de rochas. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia. 


Segundo a empresa, após a operação, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga no trecho. Em caso de chuva, a atividade poderá ser reagendada. O serviço faz parte das obras realizadas entre os quilômetros 357 e 373 da BR 101, no trecho entre Anchieta e Iconha

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso

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