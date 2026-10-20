Ciclofaixas e ruas de lazer estarão suspensas em Vitória no domingo (25)

As tradicionais ruas de lazer e ciclofaixas de Vitória estarão suspensas neste domingo (25), em decorrência do 2º turno das Eleições 2026. Com a medida, trechos de avenidas que normalmente são interditados para atividades esportivas e de lazer permanecerão liberados para o trânsito de veículos. O objetivo é facilitar a circulação pela cidade durante o dia de votação.





Na Avenida Dante Michelini, que acompanha a orla de Camburi, não haverá os bloqueios realizados habitualmente aos domingos nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi. O mesmo ocorrerá na Avenida Beira-Mar, no Centro, onde o trânsito também funcionará normalmente.





Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, a suspensão busca facilitar o deslocamento de eleitores, mesários, equipes responsáveis pelo transporte das urnas eletrônicas e demais profissionais envolvidos nas eleições. Vitória possui cerca de 266 mil eleitores e é o quarto maior colégio eleitoral do Espírito Santo.





A Guarda Civil Municipal de Vitória informa que distribuirá o efetivo de forma estratégica para garantir um bom fluxo viário e também segurança ostensiva, sempre articulada com demais forças de segurança.





A corporação também conta com o auxílio do patrulhamento virtual realizado pelos operadores da Central de Monitoramento responsáveis pela operacionalização de 1.156 câmeras distribuídas pela cidade.





*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.