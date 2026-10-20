Veja como checar para onde seu deputado manda dinheiro de emenda parlamentar

De acordo com o TCES, a fiscalização sobre as emendas parlamentares impositivas, aprovadas pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) no último dia 13, estará sujeita à fiscalização do tribunal. A PEC 04/2026, ao determinar o limite de 1,55% da receita líquida do estado para as emendas parlamentares, aumentou de R$ 3 milhões para R$ 14,5 milhões a quantia que cada deputado estadual terá, em 2027, para destinar como emendas.





Atualmente, as informações sobre as emendas parlamentares estaduais já ficam disponíveis para consulta da população no site do Portal da Transparência. Nele é possível checar quanto cada deputado destinou de emenda e para quem, além de conferir a aplicação e execução dos recursos, identificando quem recebeu o valor, quanto e de que forma ele foi gasto.