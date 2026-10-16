PEC das emendas impositivas no ES e a falta do debate

Todavia, para garantir a aprovação no menor tempo possível, em um esforço concentrado, o presidente da Casa, Marcelo Santos, eleito deputado federal, convocou várias sessões ordinárias consecutivas para aquela mesma tarde, de modo que as votações ocorreram uma após a outra, separadas por poucos minutos.





Esse rito apressado não se coaduna com o debate necessário entre os parlamentares e a própria sociedade, destinatária final de toda atuação estatal. Afinal, realizar as votações dos dois turnos no mesmo dia, em termos práticos, desvirtua a finalidade da regra regimental, como se as duas sessões, na verdade, constituíssem uma única, esvaziando a oportunidade de reflexão e amadurecimento da proposta.





A exigência de um intervalo entre as votações não representa mera formalidade burocrática, mas uma garantia de que alterações de tamanha relevância para a organização do Estado sejam examinadas com a cautela necessária, permitindo que seus impactos sejam mais bem compreendidos e que eventuais objeções possam ser debatidas e consideradas.





Isso se torna ainda mais preocupante em período eleitoral, quando decisões sobre a distribuição de recursos públicos podem adquirir evidente apelo político e servir a interesses eleitorais imediatos, em detrimento do planejamento de longo prazo e das prioridades coletivas.

Em circunstâncias assim, a pressa não apenas empobrece o debate democrático, como também reduz a transparência do processo decisório e dificulta o controle social sobre escolhas que produzirão efeitos para além do calendário eleitoral.





A Constituição da República permite que os parlamentares apresentem emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), modificando a proposta encaminhada pelo Poder Executivo. Trata-se de instrumento legítimo de participação na elaboração do orçamento público, que permite incorporar demandas sociais que, muitas vezes, não chegam ao conhecimento do Executivo ou não recebem a devida atenção.





No entanto, a obrigatoriedade de execução das chamadas emendas individuais e de bancada, estabelecida por alterações constitucionais, como a Emenda Constitucional n.º 86/2015, que vinculou parte dos recursos orçamentários às indicações parlamentares, observados os limites legais, suscita preocupações relevantes.