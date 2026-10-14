O que dizem Pazolini e Ricardo sobre as emendas parlamentares obrigatórias

Os candidatos ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), reagiram à criação de emendas impositivas pela Assembleia Legislativa, no valor de até R$ 15 milhões para cada um dos deputados estaduais. A avaliação não é consensual.





Ricardo, que tenta a reeleição, diz que não concorda com a medida, mas observa que se trata de uma decisão do Legislativo, isto é, de outro poder.





"E eu preciso ser democrata. Preciso cultivar o diálogo de igual forma com a Assembleia, de igual forma com o Judiciário", sustentou o governador, em entrevista para a TV Gazeta.





Pazolini também destacou que é preciso respeitar a autonomia do parlamento, mas não fez ressalva sobre a criação das emendas impositivas. "O mais importante é que os recursos cheguem a quem mais precisa e essas emendas sejam destinadas para a assistência social, a saúde, a educação, a cultura, a arte, o lazer, o entretenimento, o esporte", pontuou.