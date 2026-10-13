Deputados estaduais passarão a ter emendas impositivas no Orçamento do ES

Foi tudo muito rápido. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou nesta terça-feira (13), em plenário, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui o pagamento de emendas individuais impositivas, a serem definidas pelos próprios deputados no Orçamento do Estado. Pelas nossas contas, cada deputado poderá destinar até R$ 15 milhões em emendas (cinco vezes mais que o valor atual).





A PEC foi apresentada pelo presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União), nesta terça-feira mesmo, e assinada por dezenas de outros deputados. Conforme consta no sistema de consulta pública da Ales, foi protocolada às 15:54 (com a sessão já iniciada).





Por se tratar de PEC, o texto não carece de sanção do governador. Amanhã mesmo, deve ser promulgado por Marcelo Santos e passará a valer.



Também por se tratar de PEC, a proposta precisava ser aprovada em dois turnos, com um número mínimo de discussões e intervalo regimental de algumas sessões entre as duas votações. Para garantir a aprovação no menor tempo possível, num esforço concentrado, o presidente convocou várias sessões ordinárias em sequência, nesta mesma tarde. As sessões foram realizadas uma atrás da outra, separadas por poucos minutos.





Pelo que a coluna apurou, quando Marcelo pautou a votação, não havia acordo com o Palácio Anchieta em relação à PEC.





Até hoje, no Espírito Santo, o Governo do Estado reserva uma parte do orçamento anual para que cada um dos 30 deputados possa definir a destinação dos recursos até um determinado valor, por meio de emendas parlamentares incluídas durante a tramitação da peça. No orçamento em execução neste ano, cada deputado pôde alocar R$ 3 milhões em emendas individuais.





Mas o governo não é obrigado a executar essas emendas. Fica a critério do Poder Executivo pagá-las ou não.





Esse é o ponto-chave da PEC. Com a mudança, o governo ficará obrigado a executar na integralidade as emendas orçamentárias de cada deputado – daí o termo “impositiva” –, a partir do ano que vem.





Como diz a ementa da proposta, a PEC “estabelece a execução obrigatória das programações orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares individuais”.





De acordo com o texto aprovado, as emendas individuais apresentadas pelos deputados estaduais ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,55% da receita corrente líquida anual do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, “assegurada a distribuição igualitária do montante entre os parlamentares”.





A proposta também estabelece que, do montante total, metade deverá ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, vedada sua aplicação no pagamento de pessoal e encargos sociais.





Outro trecho do projeto não deixa dúvida quanto à obrigatoriedade da execução:





“É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações decorrentes das emendas individuais aprovadas”, em montante correspondente ao limite estabelecido, dentro do próprio exercício financeiro a que tais emendas se referem.





Além da instituição da execução impositiva, o que se destaca no projeto é a elevação do valor.