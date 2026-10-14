Entidades criticam criação de emendas parlamentares obrigatórias pela Assembleia do ES

Um dia após a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovar a criação de emendas impositivas no valor de até R$ 15 milhões para cada um dos 30 deputados estaduais, entidades da sociedade civil se manifestaram de forma contrária à medida.





Formada por representantes do setor produtivo, a ONG ES em Ação manifestou preocupação com a aprovação da iniciativa. “O aumento expressivo desses recursos exige uma reflexão sobre seus impactos no planejamento e na gestão do orçamento estadual”, comentou.





Com posicionamento semelhante ao do ES em Ação, a ONG Transparência Capixaba também adotou uma postura crítica em relação à mudança. “A captura do orçamento público pelo parlamento traz prejuízo ao processo democrático”, destacou. Veja a nota completa das duas entidades no fim deste texto.





Conforme revelou o colunista Vitor Vogas, de A Gazeta, a Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) 4/2026, aprovada em dois turnos na terça-feira (13), aumenta em até cinco vezes o valor das emendas parlamentares destinadas aos deputados atualmente. Pela nova regra, cada parlamentar poderá indicar, individualmente, até R$ 15 milhões em emendas ao Orçamento do Executivo estadual.





Como relatou Vitor Vogas, a PEC foi apresentada pelo presidente da Assembleia, Marcelo Santos (União), na própria terça-feira, sendo protocolada às 15h54 (com a sessão já iniciada). Por se tratar de emenda à Constituição, a proposta precisava ser aprovada em dois turnos, com um número mínimo de discussões e intervalo regimental de algumas sessões entre as duas votações.





Para que isso fosse possível, o presidente da Ales convocou várias sessões ordinárias em sequência, na própria tarde de terça. As sessões foram realizadas uma atrás da outra, separadas por poucos minutos, até que a votação fosse possível.





“Entendemos que uma mudança dessa dimensão, especialmente em um período eleitoral, merece uma discussão mais ampla e transparente com a sociedade, considerando seus possíveis impactos sobre a gestão fiscal e as prioridades de desenvolvimento do Espírito Santo”, pontuou o ES em Ação, em manifesto encaminhado à reportagem nesta quarta-feira (14).





Também conforme o texto aprovado, as emendas individuais apresentadas pelos deputados estaduais ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,55% da receita corrente líquida anual do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, “assegurada a distribuição igualitária do montante entre os parlamentares”, de acordo com o texto.





Em 2025, a receita corrente líquida do Estado foi de R$ 28,1 bilhões. A fração de 1,55% corresponde a cerca de R$ 435 milhões. Dividindo-se o montante por 30 deputados, cada um teria em torno de R$ 15 milhões.





A proposta também estabelece que, do montante total, metade deverá ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, sendo vedada a aplicação no pagamento de pessoal e encargos sociais.





“As emendas parlamentares são importantes para equilibrar a distribuição dos recursos, mas o que temos visto a partir desse tipo de instrumento é a utilização do erário para finalidades eleitoreiras”, diz a Transparência Capixaba, em outro trecho de seu posicionamento sobre o tema.