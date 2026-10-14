Emendas impositivas correm o risco de ser uma fonte crônica de descontrole fiscal

O aspecto mais alarmante da PEC 04/2026 reside no impacto fiscal direto: um aumento de quase 5 vezes nos gastos estaduais destinados diretamente à discricionariedade dos parlamentares.





A Receita Corrente Líquida (RCL) é o fôlego financeiro do Estado. Ao carimbar compulsoriamente 1,55% dela para emendas parlamentares impositivas, o governo perde margem de manobra no orçamento. Dinheiro que poderia ser alocado em políticas públicas estruturantes de longo prazo (como grandes obras de mobilidade, reestruturação profunda da segurança pública ou investimentos estratégicos em tecnologia e educação) fica fatiado em dezenas de pequenas obras ou repasses paroquiais pulverizados nos municípios. Ressalte-se sobre o risco de gestão e ineficiência e responsabilidade fiscal em xeque.





A PEC 04/2026 coroa uma tendência de fortalecimento do Poder Legislativo estadual à custa da flexibilidade orçamentária do Executivo. Ao carimbar compulsoriamente 1,55% da RCL para execução obrigatória via emendas parlamentares, o Executivo perde margem justamente no bolo dos recursos livres.





Em um cenário onde as despesas obrigatórias (principalmente folha de pagamento e custeio da máquina) já consomem a maior parte da arrecadação, a fatia reservada a investimentos estratégicos sofre uma compressão drástica.





Enquanto o governo estadual projeta planos de longo prazo de interesse macroeconômico (como expansão portuária, redes logísticas e grandes complexos de saúde), os recursos agora blindados pela PEC tendem a ser fatiados em centenas de pequenas intervenções de apelo político imediato nos municípios (pavimentação de ruas específicas, reformas pontuais de praças ou aquisição de equipamentos menores). O Estado perde poder de fogo para projetos estruturantes de grande envergadura.





O Espírito Santo construiu ao longo das últimas décadas uma reputação nacional invejável de rigor fiscal, sendo um dos raros estados brasileiros com máxima solidez financeira e alta capacidade de contrair empréstimos internacionais para grandes obras.





Dado que o Supremo Tribunal Federal tem batido na tecla da transparência absoluta das emendas (exigindo que se saiba exatamente quem pediu, para quem foi o dinheiro e qual a finalidade exata), o TCE-ES precisa exigir o cumprimento de portais de transparência com dados abertos e em tempo real.