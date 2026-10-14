Deputados estaduais dão mau exemplo com aprovação de emendas impositivas

De modo açodado para uma mudança constitucional de tanto impacto, os deputados estaduais do Espírito Santo aprovaram, em uma única tarde, uma reforma que pode quintuplicar o valor de emendas parlamentares para o ano que vem, além de obrigar o governo a ter que pagar.





Seguiram o péssimo exemplo do Congresso Nacional e podem acabar servindo de mau exemplo para parlamentares municipais, num costumaz efeito cascata nesses casos. Uma decisão que politiza o Orçamento, reduz a capacidade de planejamento do Estado e amplia o risco de clientelismo na esfera pública.





A multiplicação do valor das emendas individuais vai na contramão das discussões sobre eficiência do gasto público. Os parlamentares impuseram ao Estado despesas politicamente blindadas sem se importar com o tamanho da receita que terá para honrá-las. E reforçaram o interesse político individual em detrimento do interesse público.





Além do valor ampliado e da sessão questionável em termos de velocidade para uma medida dessa envergadura, chama a atenção o fato de a aprovação ter ocorrido sem alarde, poucos dias após as eleições.





A emenda impositiva não garante qualidade do gasto, inclusive a população já tem provas disso a considerar medidas do mesmo tipo no plano federal.





Alterações da mesma natureza em vários estados foram parar no STF por supostas inconstitucionalidades e desde agosto a cúpula do Judiciário se debruça sobre o tema.





A decisão da Assembleia foi tão fora do comum que uniu no mesmo voto contrário Camila Valadão (PSol), Lucas Polese (PL) e Alcântaro Filho (Republicanos).





Os parlamentares, os fiscais do executivo, deram uma demonstração preocupante sobre a finalidade dos seus mandatos. O povo precisará ficar de olho em tudo. O próximo governador também.