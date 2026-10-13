AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Editorial
  • A lei e a ordem precisam mostrar que são mais fortes que as investidas do tráfico
Opinião da Gazeta

A lei e a ordem precisam mostrar que são mais fortes que as investidas do tráfico

É investigando, ligando pontos e pistas, e condenando quem promove o terror nesses bairros em que o tráfico dá as cartas que o Estado confirma quem está no comando

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 05:00

Públicado em 

13 out 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta
Pastor e colega de trabalho foram mortos a tiros em bairro de Viana no dia 23 de julho de 2024
Pastor e colega de trabalho foram mortos a tiros em bairro de Viana no dia 23 de julho de 2024 Divulgação | Polícia Civil

Três notícias na semana passada se mostraram emblemáticas para o enfrentamento das facções criminosas e suas investidas como "tribunal paralelo" no Espírito Santo.


Uma reportagem de Jaciele Simoura expôs como o desaparecimento de uma engenheira de 28 anos no Morro do Romão, em Vitória, em setembro do ano passado, motivou uma operação na última quarta-feira (7) que desarticulou o tráfico na região, com a prisão de 11 pessoas, inclusive duas lideranças.


A polícia desenrolou um novelo: a engenheira desaparecida teria sido morta após desentendimentos por dívidas com o tráfico. O corpo dela ainda não foi localizado. O episódio revela um modus operandi conhecido do tráfico, que impõe o medo nas comunidades e fazem dessas vítimas exemplos. É a face mais cruel para quem é vizinho do crime.


Também foi importante a conclusão da investigação de um duplo homicído de repercussão no bairro Areinha, em Viana, em 2024. O pastor que foi morto no atentado estava tentando ajudar a outra vítima a abandonar o tráfico de drogas. Como estavam trabalhando juntos em uma obra, ambos acabaram sendo mortos.


O trabalho policial eficiente é fundamental não somente para encontrar os responsáveis pelos crimes, mas para mostrar que inocentes também são vítimas dos julgamentos sumários do tráfico. Essa dinâmica de leis e regras criadas para exercerem domínio territorial precisa ser combatida com lei e ordem, bem como a presença permanente do Estado. Não somente a polícia, mas educação, saúde, lazer, esportes... tudo o que garante dignidade à vida das pessoas.


Já a terceira notícia deixa evidente o papel crucial da Justiça nessa guerra contra o tráfico: na quinta-feira (08), três integrantes de uma facção em Vitória foram condenados em júri popular a penas que somam 240 anos e 9 meses de prisão pela tentativa de assassinato contra quatro policiais militares. Os condenados atuavam no Morro do Cruzamento, Ilha de Santa Maria, Itararé e Morro do Macaco.


É investigando, ligando pontos e pistas, e condenando quem promove o terror nesses bairros em que o tráfico dá as cartas que o Estado confirma quem está no comando. Mesmo que, depois de presos, os presídios sejam um desafio à mais de segurança pública, é importante que o exemplo seja dado. Os criminosos precisam temer a polícia e a Justiça, e isso só acontece quando essas instituições agem com competência. 

LEIA MAIS EDITORIAIS

Câmeras nas ruas devem continuar sendo um investimento em segurança pública

Mudança de hábitos: medo não pode continuar determinando as escolhas das mulheres

Eleitos pelo ES: interesses dos capixabas devem ser soberanos

Candidatos precisam aproveitar o segundo turno para aprimorar o debate

O que o segundo turno divide, o resultado da eleição precisa unir

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta Redação de A Gazeta

Fique por dentro das últimas notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo com a redação de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Tráfico de drogas Facção Criminosa Facções Criminosas Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Manifestações de rua podem mudar os rumos do segundo turno?
Telemarketing, SAC, atendimento ao cliente
Governo torna obrigatório atendimento humano no SAC; confira novas regras
Site do Tesouro Direto permite conhecer opções de títulos
Taxas do Tesouro Direto oscilam com pesquisas eleitorais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados