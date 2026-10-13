A lei e a ordem precisam mostrar que são mais fortes que as investidas do tráfico

Três notícias na semana passada se mostraram emblemáticas para o enfrentamento das facções criminosas e suas investidas como "tribunal paralelo" no Espírito Santo.





Uma reportagem de Jaciele Simoura expôs como o desaparecimento de uma engenheira de 28 anos no Morro do Romão, em Vitória, em setembro do ano passado, motivou uma operação na última quarta-feira (7) que desarticulou o tráfico na região, com a prisão de 11 pessoas, inclusive duas lideranças.





A polícia desenrolou um novelo: a engenheira desaparecida teria sido morta após desentendimentos por dívidas com o tráfico. O corpo dela ainda não foi localizado. O episódio revela um modus operandi conhecido do tráfico, que impõe o medo nas comunidades e fazem dessas vítimas exemplos. É a face mais cruel para quem é vizinho do crime.





Também foi importante a conclusão da investigação de um duplo homicído de repercussão no bairro Areinha, em Viana, em 2024. O pastor que foi morto no atentado estava tentando ajudar a outra vítima a abandonar o tráfico de drogas. Como estavam trabalhando juntos em uma obra, ambos acabaram sendo mortos.





O trabalho policial eficiente é fundamental não somente para encontrar os responsáveis pelos crimes, mas para mostrar que inocentes também são vítimas dos julgamentos sumários do tráfico. Essa dinâmica de leis e regras criadas para exercerem domínio territorial precisa ser combatida com lei e ordem, bem como a presença permanente do Estado. Não somente a polícia, mas educação, saúde, lazer, esportes... tudo o que garante dignidade à vida das pessoas.





Já a terceira notícia deixa evidente o papel crucial da Justiça nessa guerra contra o tráfico: na quinta-feira (08), três integrantes de uma facção em Vitória foram condenados em júri popular a penas que somam 240 anos e 9 meses de prisão pela tentativa de assassinato contra quatro policiais militares. Os condenados atuavam no Morro do Cruzamento, Ilha de Santa Maria, Itararé e Morro do Macaco.





É investigando, ligando pontos e pistas, e condenando quem promove o terror nesses bairros em que o tráfico dá as cartas que o Estado confirma quem está no comando. Mesmo que, depois de presos, os presídios sejam um desafio à mais de segurança pública, é importante que o exemplo seja dado. Os criminosos precisam temer a polícia e a Justiça, e isso só acontece quando essas instituições agem com competência.