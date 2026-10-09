O caso de desaparecimento de engenheira que levou a operação em morro de Vitória

As investigações sobre o desaparecimento da engenheira Vitória Spíndola de Souza, de 28 anos, levaram a Polícia Civil a identificar uma estrutura de controle e intimidação de moradores no Morro do Romão, em Vitória. Durante a apuração, testemunhas relataram que a jovem teria sido morta e que o corpo havia sido ocultado na região.





As investigações resultaram na operação Hidra, realizada na quarta-feira (7), que teve como alvos integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) nos morros do Romão e Forte São João. Onze pessoas foram presas, entre elas dois homens apontados como líderes do tráfico, conhecidos pelos apelidos de Messi e Tio Patinhas.





De acordo com a delegada Gabriela Enne, do gabinete do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), testemunhas ouvidas durante o inquérito relataram que Vitória teria sido morta após um desentendimento relacionado a uma suposta dívida com o tráfico de drogas.





Segundo a investigação, uma liderança criminosa teria ordenado o assassinato, mas não seria a responsável direta pela execução. O corpo da engenheira ainda não foi localizado, apesar das buscas realizadas na região.





A delegada afirmou que as investigações continuam e que não é possível divulgar detalhes do inquérito que possam comprometer as diligências. Segundo ela, os depoimentos e os demais elementos reunidos durante a apuração indicam que Vitória foi morta.