Pastor foi morto ao tentar ajudar homem a deixar o tráfico em Viana

A investigação apontou que o ataque ocorreu em meio a um racha dentro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), em 2024. Segundo Cleudes Jr., Marcelinho do Vale do Sol, apontado como uma liderança da facção na região, teria perdido a posição de comando, dando início a uma disputa interna pelo poder.





Apesar de identificar três envolvidos diretamente no ataque, a Polícia Civil não conseguiu apontar quem teria ordenado o crime. O delegado afirmou considerar provável que a ação tenha ocorrido com autorização de outra liderança da organização criminosa, mas a investigação não reuniu elementos suficientes para identificar um possível mandante.





De acordo com Cleudes Jr., Marcelinho já estava preso no Presídio de Segurança Máxima 2 na época do crime, mas continuava exercendo influência sobre o grupo. Segundo a investigação, ele comandava o tráfico ligado ao PCV nas regiões de Vale do Sol e Soteco, em Viana.





Maciel, conhecido como “Cara de Paca”, era amigo de Marcelinho e teria mantido a ligação com ele mesmo após a mudança no comando da facção. “Maciel continuou repassando informações para o Marcelinho, o que teria desagradado aqueles que assumiram o lugar da antiga liderança”, explicou Cleudes Jr.





Os investigadores apuraram que os envolvidos descobriram que Maciel estava trabalhando como ajudante de pedreiro na obra em Areinha e foram até o endereço para matá-lo. Tiago trabalhava no mesmo local e, segundo a investigação, não era alvo do ataque.





A Polícia Civil concluiu que o pastor foi morto como "queima de arquivo". "Ele possivelmente conhecia os atiradores porque também era do bairro, fazia serviço social, e acabou perdendo a vida por conta disso. Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, nada, tinha ficha limpa”, afirmou o delegado.