Motorista fica internado sob escolta após acidente fatal em Cachoeiro

Um motociclista de 47 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete na madrugada deste domingo (4), no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista da Toyota Hilux, de 32 anos, foi socorrido e permaneceu internado sob escolta policial.
Segundo a Polícia Militar, o condutor da caminhonete foi submetido a um teste com etilômetro passivo, que indicou a presença de álcool. Ele também apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora.
O motociclista morreu no local do acidente. A identidade dele não foi informada.