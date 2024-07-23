Pastor e colega de trabalho são mortos a tiros em bairro de Viana

O pastor Tiago Carlotti, de 35 anos, foi baleado enquanto estava na frente da casa em que trabalhava Crédito: Arquivo Pessoal

Um pastor e um ajudante de pedreiro morreram enquanto trabalhavam em uma obra no bairro Areinha, em Viana , na manhã desta terça-feira (23). Segundo o boletim de atendimento da Polícia Militar , uma terceira pessoa, de 24 anos, também foi atingida pelos disparos e levadas por moradores até o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi.

Conforme a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a polícia acredita que o alvo dos atiradores seria o ajudante de pedreiro Maciel Oliveira, de 29 anos, que estava trabalhando na obra de uma casa junto com o pastor Tiago Carlotti, de 35 anos. Os suspeitos chegaram de carro e dispararam na direção das vítimas, que estavam na frente da residência.

Ainda de acordo com a TV Gazeta, Maciel tentou se esconder dentro da casa onde estava trabalhando, mas os criminosos subiram no telhado de um imóvel vizinho e atiraram de novo contra ele. Já o pastor Tiago foi atingido por vários disparos e chegou a tentar correr, mas caiu em um beco e não resistiu.

Enquanto era atendida no PA de Arlindo Villaschi, a terceira vítima dos tiros relatou aos militares que estava conversando com Tiago e Maciel quando os criminosos chegaram. O homem foi atingido, mas conseguiu descer de um barranco e pedir ajuda. O rapaz chegou a relatar que acredita que o ataque tenha relação com tráfico de drogas e a disputa entre grupos de Viana e Mucuri, bairro em Cariacica. O homem foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.