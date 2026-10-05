Gregório Duvivier apresenta espetáculo que mistura poesia e humor em Vitória

Em cena, Gregório utiliza expressões como “céu da boca”, “batata da perna” e “pisando em ovos” para mostrar como usamos a poesia sem nem perceber. As mudanças na escrita, palavras que deixaram de ser usadas e outras que ganharam novos sentidos entram na brincadeira. Termos como “irado”, “sinistro” e “brutal”, por exemplo, aparecem para mostrar como a linguagem muda de acordo com cada geração.





Afta, língua, seborreia, “namorido”, “almojanta” e outras invenções do português também entram na brincadeira. O humor ainda aparece quando o ator fala sobre palavras que mudaram de significado ao longo do tempo e sobre expressões que usamos diariamente sem perceber que estamos recorrendo à poesia.





Formado em Letras pela PUC-Rio e autor de três livros sobre poesia, o artista mistura no palco o humorista e o apaixonado pela linguagem.





Depois de passar por 33 cidades brasileiras e reunir cerca de 218 mil espectadores, o espetáculo segue em turnê internacional por 12 cidades europeias. A montagem também acumula prêmios: em 2026, venceu as categorias de Melhor Espetáculo e Melhor Texto no Prêmio do Humor, enquanto Gregorio levou o troféu de Melhor Ator no Prêmio Bibi Ferreira.