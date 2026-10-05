Xanddy Harmonia comemora 30 anos de carreira no Vital 2026: “Já estou pronto e querendo!”

Se depender de Xanddy, o Vital vai ter tudo aquilo que se espera de um carnaval, mesmo acontecendo em outubro. Para o cantor, que volta ao Espírito Santo para uma das principais micaretas do país, a folia não depende do calendário. “O carnaval não é uma data, é um sentimento”, resume.
E o artista parece estar pronto para sentir esse clima mais uma vez. Xanddy será uma das atrações do Vital 2026, que acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo, em Vitória. A edição deste ano tem um ingrediente especial para o cantor: o show acontece justamente no mês em que ele completa 30 anos de carreira.
Chegar a 30 anos de carreira e ainda sentir esse friozinho na barriga antes de subir ao palco é um presente
Diz Xanddy
Para ele, parte da motivação de continuar na estrada está justamente na resposta de quem está do outro lado do trio. “O que me move continua sendo o mesmo: ver a resposta do público, sentir a música transformando o momento das pessoas”, afirmou.
A relação de Xanddy com o Espírito Santo também ajuda a explicar a expectativa para o show. O cantor lembra das apresentações lotadas e do público capixaba cantando suas músicas do começo ao fim.
“Cada vez que volto, é como reencontrar uma torcida que não esfria”, disse.
E o reencontro no Vital promete ser ainda mais especial. O artista já se apresentou em outras edições da micareta e garante que está preparado para voltar ao circuito.
“Já estou pronto, preparado e querendo! E vou entregar um show que celebre essa trajetória junto com quem acompanhou tudo isso comigo”, prometeu.
A ideia de transformar outubro em 'fevereiro' também não parece estranha para o cantor. Na visão de Xanddy, o sucesso do carnaval fora de época está justamente na capacidade de reunir pessoas em torno da música.
O carnaval representa encontro, alegria coletiva, liberdade e isso não tem prazo para acontecer
Para ele, eventos como o Vital permitem matar a saudade da folia sem precisar esperar o início do ano. “As pessoas carregam essa vontade de festejar o ano inteiro”, explicou.
E é essa energia que o Vital promete levar ao Sambão do Povo. Com o tema “Chame Gente”, inspirado na música de Moraes Moreira, a edição de 2026 terá os tradicionais trios elétricos, camarotes e uma programação que começa mais cedo: os portões serão abertos às 16h30.
Xanddy também acompanhou de perto as transformações do pagode baiano desde os anos 1990. Para ele, o ritmo cresceu, incorporou influências e alcançou públicos que talvez fossem difíceis de imaginar no início de sua trajetória.
“Hoje o gênero dialoga com o Brasil e com o mundo inteiro, e isso mostra a força de uma música que nasceu aqui”, afirmou.
Aos 30 anos de carreira, o cantor diz que pretende continuar renovando o repertório sem abandonar as raízes que o levaram até aqui.
No Vital, ele terá a oportunidade de colocar essa mistura em prática diante do público capixaba. E, pelo que antecipou na entrevista, a ideia é transformar o show em uma comemoração coletiva.
Além de Xanddy Harmonia, o Vital terá Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Tomate e Banda Eva entre as atrações dos trios elétricos. A festa ocupa uma área de mais de 20 mil metros quadrados no Sambão do Povo e terá quatro camarotes oficiais: Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana.
Uma novidade deste ano é a abertura dos portões às 16h30. A mudança permite que o público chegue ainda no fim da tarde e acompanhe a festa também durante o pôr do sol.
Os ingressos estão à venda pela Blueticket e no ponto físico da loja Democrata, no Shopping Vitória. Também há opções de combos que reúnem camarote e bloco para os dois dias de festa.
Vital 2026 – Chame Gente
Quando: 10 e 11 de outubro de 2026
Onde: Samão do Povo, em Vitória
Trios elétricos
Sábado (10): Leo Santana, Durval Lelys, Tomate
Domingo (11): Bell Marques, Xanddy Harmonia, Banda Eva
Camarotes:
Camarote Na Vista
Sábado (10): Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos
Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe
Camarote Muvuka
Sábado (10): MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf
Camarote Fervô
Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho, Erick Vilar
Domingo (11): É o Tchan, DJ Fran Albuquerque
Camarote Pega no Cavaco convida Mãe Joana
Domingo (11): É o Tchan
Ingressos: Blueticket
Ponto físico de venda: Loja Democrata, no Shopping Vitória