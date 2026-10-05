Xanddy Harmonia comemora 30 anos de carreira no Vital 2026: “Já estou pronto e querendo!”

Se depender de Xanddy, o Vital vai ter tudo aquilo que se espera de um carnaval, mesmo acontecendo em outubro. Para o cantor, que volta ao Espírito Santo para uma das principais micaretas do país, a folia não depende do calendário. “O carnaval não é uma data, é um sentimento”, resume.





E o artista parece estar pronto para sentir esse clima mais uma vez. Xanddy será uma das atrações do Vital 2026, que acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo, em Vitória. A edição deste ano tem um ingrediente especial para o cantor: o show acontece justamente no mês em que ele completa 30 anos de carreira.