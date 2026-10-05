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Entrevista

Xanddy Harmonia comemora 30 anos de carreira no Vital 2026: “Já estou pronto e querendo!”

Cantor relembra a relação com o público capixaba, fala sobre a força do pagode baiano e antecipa a expectativa para voltar à micareta
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 11:09

Xanddy Harmonia comemora 30 anos de carreira no Vital 2026 Reprodução/Instagram/@xanddy/@negao.movie

Se depender de Xanddy, o Vital vai ter tudo aquilo que se espera de um carnaval, mesmo acontecendo em outubro. Para o cantor, que volta ao Espírito Santo para uma das principais micaretas do país, a folia não depende do calendário. “O carnaval não é uma data, é um sentimento”, resume.


E o artista parece estar pronto para sentir esse clima mais uma vez. Xanddy será uma das atrações do Vital 2026, que acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambão do Povo, em Vitória. A edição deste ano tem um ingrediente especial para o cantor: o show acontece justamente no mês em que ele completa 30 anos de carreira.

Chegar a 30 anos de carreira e ainda sentir esse friozinho na barriga antes de subir ao palco é um presente

Diz Xanddy

Para ele, parte da motivação de continuar na estrada está justamente na resposta de quem está do outro lado do trio. “O que me move continua sendo o mesmo: ver a resposta do público, sentir a música transformando o momento das pessoas”, afirmou.

"É como reencontrar uma torcida"

A relação de Xanddy com o Espírito Santo também ajuda a explicar a expectativa para o show. O cantor lembra das apresentações lotadas e do público capixaba cantando suas músicas do começo ao fim.


“Cada vez que volto, é como reencontrar uma torcida que não esfria”, disse.

Xanddy é uma das atrações do Vital
Xanddy é uma das atrações do Vital Arthur Louzada

E o reencontro no Vital promete ser ainda mais especial. O artista já se apresentou em outras edições da micareta e garante que está preparado para voltar ao circuito.


“Já estou pronto, preparado e querendo! E vou entregar um show que celebre essa trajetória junto com quem acompanhou tudo isso comigo”, prometeu.

Carnaval em outubro? Por que não?

A ideia de transformar outubro em 'fevereiro' também não parece estranha para o cantor. Na visão de Xanddy, o sucesso do carnaval fora de época está justamente na capacidade de reunir pessoas em torno da música.

O carnaval representa encontro, alegria coletiva, liberdade e isso não tem prazo para acontecer


Para ele, eventos como o Vital permitem matar a saudade da folia sem precisar esperar o início do ano. “As pessoas carregam essa vontade de festejar o ano inteiro”, explicou.


E é essa energia que o Vital promete levar ao Sambão do Povo. Com o tema “Chame Gente”, inspirado na música de Moraes Moreira, a edição de 2026 terá os tradicionais trios elétricos, camarotes e uma programação que começa mais cedo: os portões serão abertos às 16h30.

Três décadas de pagode baiano
Cantor Xanddy Harmonia
Cantor Xanddy Harmonia Monique Janutt

Xanddy também acompanhou de perto as transformações do pagode baiano desde os anos 1990. Para ele, o ritmo cresceu, incorporou influências e alcançou públicos que talvez fossem difíceis de imaginar no início de sua trajetória.


“Hoje o gênero dialoga com o Brasil e com o mundo inteiro, e isso mostra a força de uma música que nasceu aqui”, afirmou.


Aos 30 anos de carreira, o cantor diz que pretende continuar renovando o repertório sem abandonar as raízes que o levaram até aqui.


No Vital, ele terá a oportunidade de colocar essa mistura em prática diante do público capixaba. E, pelo que antecipou na entrevista, a ideia é transformar o show em uma comemoração coletiva.

Vital 2026

Além de Xanddy Harmonia, o Vital terá Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Tomate e Banda Eva entre as atrações dos trios elétricos. A festa ocupa uma área de mais de 20 mil metros quadrados no Sambão do Povo e terá quatro camarotes oficiais: Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana.


Uma novidade deste ano é a abertura dos portões às 16h30. A mudança permite que o público chegue ainda no fim da tarde e acompanhe a festa também durante o pôr do sol.


Os ingressos estão à venda pela Blueticket e no ponto físico da loja Democrata, no Shopping Vitória. Também há opções de combos que reúnem camarote e bloco para os dois dias de festa.

Serviço

Vital 2026 – Chame Gente

Quando: 10 e 11 de outubro de 2026

Onde: Samão do Povo, em Vitória


Trios elétricos

Sábado (10): Leo Santana, Durval Lelys, Tomate

Domingo (11): Bell Marques, Xanddy Harmonia, Banda Eva


Camarotes:

Camarote Na Vista

Sábado (10): Pontifexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos

Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers, André Lellis e Alexandre Peixe


Camarote Muvuka

Sábado (10): MC Maneirinho, Nanzin e Chemical Surf


Camarote Fervô

Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho, Erick Vilar

Domingo (11): É o Tchan, DJ Fran Albuquerque

Camarote Pega no Cavaco convida Mãe Joana

Domingo (11): É o Tchan

Ingressos: Blueticket

Ponto físico de venda: Loja Democrata, no Shopping Vitória

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