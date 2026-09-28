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Programação

Vital 2026 muda trânsito em Vitória; veja ruas interditadas

Avenida do Sambão do Povo será bloqueada a partir desta quinta-feira (1º) para montagem das estruturas do evento

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 15:06

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

28 set 2026 às 15:06
Vital 2024 promete agitar a capital capixaba com grandes nomes do axé
Divulgação

A preparação para o Vital 2026 vai mudar o trânsito na região do Sambão do Povo, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, a Avenida Dário Lourenço de Souza (via do sambódromo) será bloqueada a partir da primeira hora de quinta-feira (1°) para a montagem das estruturas do evento. O trecho será liberado somente no dia 14 de outubro.


A interdição da via do sambódromo começa na altura do Tancredão e vai até o Clube de Pesca Mar e Terra. A Avenida Santo Antônio deve ser utilizada como rota alternativa, segundo a Guarda. 

Interdições durante o Vital 

O evento será realizado nos dias 10 e 11 de outubro. Por causa da programação, outras vias da região também terão alterações no trânsito.


  • Rua Engenheiro Manoel de Passos Barros (proximidades do Teatro Carmélia), em Mário Cypreste: terá mão única no sentido Praça de Caratoíra, da sexta-feira (10), às 17h, até o domingo (12), às 7h.

  • Rua Elvira Zílio (na altura da Curva do Rabaioli): será totalmente interditada da sexta-feira (10), às 17h, até o domingo (12), às 7h.

A Guarda destacou que os veículos dos moradores da região serão identificados para que tenham o acesso liberado.

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