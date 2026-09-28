Vital 2026 muda trânsito em Vitória; veja ruas interditadas

A preparação para o Vital 2026 vai mudar o trânsito na região do Sambão do Povo, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, a Avenida Dário Lourenço de Souza (via do sambódromo) será bloqueada a partir da primeira hora de quinta-feira (1°) para a montagem das estruturas do evento. O trecho será liberado somente no dia 14 de outubro.
A interdição da via do sambódromo começa na altura do Tancredão e vai até o Clube de Pesca Mar e Terra. A Avenida Santo Antônio deve ser utilizada como rota alternativa, segundo a Guarda.
O evento será realizado nos dias 10 e 11 de outubro. Por causa da programação, outras vias da região também terão alterações no trânsito.
- Rua Engenheiro Manoel de Passos Barros (proximidades do Teatro Carmélia), em Mário Cypreste: terá mão única no sentido Praça de Caratoíra, da sexta-feira (10), às 17h, até o domingo (12), às 7h.
- Rua Elvira Zílio (na altura da Curva do Rabaioli): será totalmente interditada da sexta-feira (10), às 17h, até o domingo (12), às 7h.