Vital 2026 muda trânsito em Vitória; veja ruas interditadas

A preparação para o Vital 2026 vai mudar o trânsito na região do Sambão do Povo, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, a Avenida Dário Lourenço de Souza (via do sambódromo) será bloqueada a partir da primeira hora de quinta-feira (1°) para a montagem das estruturas do evento. O trecho será liberado somente no dia 14 de outubro.





A interdição da via do sambódromo começa na altura do Tancredão e vai até o Clube de Pesca Mar e Terra. A Avenida Santo Antônio deve ser utilizada como rota alternativa, segundo a Guarda.