Caminhão de cerveja tomba no mesmo trecho de tragédia com ônibus no ES

Um caminhão carregado de cerveja tombou na manhã desta segunda-feira (28), no mesmo ponto da BR 262 onde um ônibus de excursão sofreu um acidente 13 horas antes, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente com o ônibus deixou três mortos e 45 feridos na noite de domingo (27).
Um caminhão-guincho estava no local para rebocar o ônibus quando, a alguns metros dali, o caminhão de cerveja também tombou. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o motorista e outro homem estavam no veículo, mas não se feriram.
Segundo a PRF, o local é conhecido como Curva da Ferradura e possui muitos registros de acidentes envolvendo caminhões e carretas.