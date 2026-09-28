O que muda na saúde bucal depois dos 50? Especialista lista 7 cuidados

Mais do que evitar problemas dentários, manter a boca saudável está relacionado à alimentação, à fala, à autoestima e à autonomia. Com o avanço da idade, especialmente após os 50 anos, alguns cuidados passam a exigir ainda mais atenção. “Envelhecer não significa necessariamente perder dentes ou conviver com problemas bucais. Com acompanhamento adequado e atenção aos sinais do organismo, é possível preservar a saúde bucal e a qualidade de vida por muitos anos”, explica o dentista da Oral Sin, Dr. Paulo Yanase.