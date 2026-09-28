O que muda na saúde bucal depois dos 50? Especialista lista 7 cuidados

O envelhecimento traz mudanças naturais ao organismo, e a saúde bucal também pode ser afetada ao longo dos anos. Desgaste dos dentes, alterações nas gengivas, redução da saliva e maior dificuldade para manter uma higiene adequada estão entre os fatores que merecem atenção.
Mais do que evitar problemas dentários, manter a boca saudável está relacionado à alimentação, à fala, à autoestima e à autonomia. Com o avanço da idade, especialmente após os 50 anos, alguns cuidados passam a exigir ainda mais atenção. “Envelhecer não significa necessariamente perder dentes ou conviver com problemas bucais. Com acompanhamento adequado e atenção aos sinais do organismo, é possível preservar a saúde bucal e a qualidade de vida por muitos anos”, explica o dentista da Oral Sin, Dr. Paulo Yanase.
A seguir, confira sete cuidados com a saúde bucal que merecem atenção:
1. Não espere a dor aparecer para procurar um dentista
A ausência de dor não significa que a saúde bucal esteja em dia. Alguns problemas podem evoluir de forma silenciosa, como alterações nas gengivas, cáries e perda óssea. Por isso, manter consultas periódicas permite identificar alterações antes que elas se tornem mais complexas. O acompanhamento preventivo também possibilita avaliar mudanças que podem não apresentar sintomas nas fases iniciais.
2. Observe mudanças nas gengivas
Sangramento durante a escovação, vermelhidão, inchaço, sensibilidade ou retração das gengivas não devem ser considerados normais. Esses sinais podem indicar a necessidade de uma avaliação profissional. A atenção deve ser ainda maior quando os sintomas são frequentes ou persistentes, já que problemas gengivais podem comprometer a sustentação dos dentes.
3. Fique atento à boca seca
A redução da produção de saliva pode ocorrer com o avanço da idade e também está relacionada ao uso de determinados medicamentos. A saliva tem papel importante na proteção da boca e na manutenção do equilíbrio do ambiente bucal. Sensação constante de boca seca , dificuldade para engolir alimentos ou maior frequência de cáries são sinais que merecem ser relatados ao dentista.
4. Não normalize a dificuldade para mastigar
Evitar determinados alimentos porque são difíceis de mastigar, preferir alimentos muito macios ou sentir desconforto durante as refeições pode indicar que algo precisa ser investigado. A mastigação adequada tem relação direta com a alimentação e a qualidade de vida. Segundo o Dr. Paulo Yanase, mudanças nos hábitos alimentares motivadas por dificuldades para mastigar merecem atenção e não devem ser encaradas simplesmente como uma consequência natural do envelhecimento.
5. Preserve os dentes naturais e acompanhe tratamentos já realizados
Coroas, próteses, implantes e outros tratamentos também precisam de acompanhamento. Mesmo quando não há desconforto, essas estruturas exigem cuidados de higiene e avaliações periódicas. Para quem ainda possui dentes naturais, a recomendação é manter a rotina de prevenção e higiene. Preservar a dentição pelo maior tempo possível contribui para a mastigação e para a saúde bucal como um todo.
6. Reveja hábitos que podem prejudicar os dentes
Alguns comportamentos aparentemente inofensivos podem aumentar o desgaste ou provocar danos aos dentes. Usá-los para abrir embalagens, roer objetos, morder alimentos excessivamente duros ou realizar a escovação com força exagerada são exemplos. Também é importante evitar adiar a avaliação quando surge alguma alteração. Quanto mais cedo uma mudança é identificada, maiores são as possibilidades de definir uma abordagem adequada.
7. Não associe automaticamente envelhecimento à perda dos dentes
A ideia de que perder os dentes é uma consequência inevitável da idade não corresponde ao cuidado preventivo que a saúde bucal exige. Fatores como higiene, acompanhamento odontológico, condições das gengivas , hábitos e histórico de saúde influenciam diretamente a preservação da dentição. “O avanço da idade, por si só, não determina a perda dos dentes. O cuidado contínuo ao longo da vida tem papel importante para preservar a saúde bucal e manter a função mastigatória”, destaca o especialista.
Mais do que adotar cuidados apenas quando surgem sintomas, a saúde bucal após os 50 anos deve ser encarada como parte da manutenção da qualidade de vida. Consultas regulares, higiene adequada e atenção aos sinais do organismo ajudam a identificar alterações e preservar a função da boca ao longo do envelhecimento.
Por Adilson Mendes