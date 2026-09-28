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Com interligação ao Stone Office Center, reforma e novas franquias, Shopping Sul celebra 18 anos

Consolidado como referência regional no segmento, Shopping Sul amplia a oferta de serviços, negócios e lazer em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 12:09

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 set 2026 às 12:09
Shopping Sul completa 18 anos em 2026 e se consolida como referência do segmento na região
Shopping Sul completa 18 anos em 2026 e se consolida como referência do segmento na região Divulgação/Shopping Sul

O Shopping Sul chegou à maioridade com motivos para comemorar. Em seus 18 anos de trajetória, o centro de compras, que também é referência em lazer, entretenimento e serviços no Sul do Espírito Santo, celebra a interligação ao Stone Office Center. A iniciativa teve como objetivo oferecer uma maior diversidade de serviços em um só lugar.   

Para o presidente do Conselho de Administração do Shopping Sul, Juarez Marqueti, a interligação com o Stone Office Center representa um avanço estratégico para o empreendimento. “A interligação é um marco para o Shopping Sul e, agora, com a  abertura das salas comerciais, teremos um fluxo ainda maior e até geração de mais empregos. Juntos, os empreendimentos vão gerar mais de 1.000 postos de trabalho diretos”, afirma. 

Shopping Sul e Stone Office Center unem lazer, compras e serviços
Shopping Sul e Stone Office Center unem lazer, compras e serviços Divulgação/Shopping Sul

Somados, Shopping Sul e Stone Office Center contam com 60 mil metros quadrados de área e mais de 500 vagas de garagem. Além disso, nos últimos meses, a estrutura do shopping passou por uma reforma, que incluiu pintura do estacionamento, nova iluminação e implantação dos sistemas Sem Parar e Conect Car. Para completar, também foi feito o retrofit dos sanitários e criação do Espaço Família, em parceria com a Unimed Sul Capixaba. 

Banheiros do Shopping Sul passaram por reformas para melhor atender os visitantes
Banheiros do Shopping Sul passaram por reformas para melhor atender os visitantes Divulgação/Shopping Sul

E quem passeia pelo shopping também pode conferir novidades nas vitrines: Natura, Milky Moo e Calebito são algumas das franquias que abriram suas portas no empreendimento. O local ainda conta com academia, cinema, bancos e uma gama de 65 lojas.

Já o Stone Office Center, um dos maiores centros comerciais da região, tem 17 andares e 260 salas comerciais. 

Estacionamento do Shopping Sul passou por pintura
Estacionamento do Shopping Sul passou por pintura Divulgação/Shopping Sul

“Não paramos de inovar para surpreender cada dia mais nossos clientes. O momento é de parabenizar todos os investidores, lojistas e colaboradores pela dedicação nesses 18 anos de Shopping Sul”, ressalta Marqueti. 

Shopping Sul

Site: https://shoppingsul-es.com.br/

Instagram: @shoppingsules 

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