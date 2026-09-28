Com interligação ao Stone Office Center, reforma e novas franquias, Shopping Sul celebra 18 anos

Para o presidente do Conselho de Administração do Shopping Sul, Juarez Marqueti, a interligação com o Stone Office Center representa um avanço estratégico para o empreendimento. “A interligação é um marco para o Shopping Sul e, agora, com a abertura das salas comerciais, teremos um fluxo ainda maior e até geração de mais empregos. Juntos, os empreendimentos vão gerar mais de 1.000 postos de trabalho diretos”, afirma.