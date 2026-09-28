Com interligação ao Stone Office Center, reforma e novas franquias, Shopping Sul celebra 18 anos

O Shopping Sul
chegou à maioridade com motivos para comemorar. Em seus 18 anos de trajetória,
o centro de compras, que também é referência em lazer, entretenimento e
serviços no Sul do Espírito Santo, celebra a interligação ao Stone Office
Center. A iniciativa teve como objetivo oferecer uma maior diversidade de
serviços em um só lugar.
Para o presidente do Conselho de Administração do Shopping
Sul, Juarez Marqueti, a interligação com o Stone Office Center representa um
avanço estratégico para o empreendimento. “A interligação é um marco para o
Shopping Sul e, agora, com a abertura
das salas comerciais, teremos um fluxo ainda maior e até geração de mais
empregos. Juntos, os empreendimentos vão gerar mais de 1.000 postos de trabalho
diretos”, afirma.
Somados,
Shopping Sul e Stone Office Center contam com 60 mil metros quadrados de área e
mais de 500 vagas de garagem. Além disso, nos últimos meses, a estrutura do
shopping passou por uma reforma, que incluiu pintura do estacionamento, nova
iluminação e implantação dos sistemas Sem Parar e Conect Car. Para completar,
também foi feito o retrofit dos sanitários e criação do Espaço Família, em
parceria com a Unimed Sul Capixaba.
E quem passeia
pelo shopping também pode conferir novidades nas vitrines: Natura, Milky Moo e
Calebito são algumas das franquias que abriram suas portas no empreendimento. O
local ainda conta com academia, cinema, bancos e uma gama de 65 lojas.
Já o Stone
Office Center, um dos maiores centros comerciais da região, tem 17 andares e
260 salas comerciais.
“Não paramos de inovar para surpreender cada dia mais nossos clientes. O momento é de parabenizar todos os investidores, lojistas e colaboradores pela dedicação nesses 18 anos de Shopping Sul”, ressalta Marqueti.