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Inmet emite alerta de tempestade para 50 cidades do Espírito Santo

Aviso meteorológico prevê chuvas de até 50 milímetros, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 12:11

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

28 set 2026 às 12:11
O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou às 8h53 e segue válido até as 23h59 desta segunda-feira (28)
Inmet emite alerta para 50 cidades capixaba Crédito: Inmet

50 cidades do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade nesta segunda-feira (28). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso vale até o fim da noite e prevê chuvas de até 50 milímetros, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Cidades sob alerta

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. Laranja da Terra
  32. Marataízes
  33. Marechal Floriano
  34. Mimoso do Sul
  35. Muniz Freire
  36. Muqui
  37. Piúma
  38. Presidente Kennedy
  39. Rio Novo do Sul
  40. Santa Leopoldina
  41. Santa Maria de Jetibá
  42. Santa Teresa
  43. São José do Calçado
  44. São Roque do Canaã
  45. Serra
  46. Vargem Alta
  47. Venda Nova do Imigrante
  48. Viana
  49. Vila Velha
  50. Vitória

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