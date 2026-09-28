Grande Vitória vai ganhar mais 144 km de ciclovias e ciclofaixas; veja os locais

Só na Serra, são quase 90 km de ciclovias existentes. A cidade tem ciclovias em ruas e avenidas de Nova Almeida, Serra Dourada, Planalto Serrano, Porto Canoa, Barcelona, Jacaraípe, Laranjeiras, entre outros bairros.





As ciclovias de maior extensão, na cidade, são as do Contorno de Jacaraípe, com 8,43 km; da Avenida Audifax Barcelos Neves, com 7,84 km, e da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, com 6 km. A previsão é que a soma de todas, juntas, seja ultrapassada pela futura ciclovia da Avenida Mestre Álvaro, com estimativa de 32 km de extensão.