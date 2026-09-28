Grande Vitória vai ganhar mais 144 km de ciclovias e ciclofaixas; veja os locais

Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica já somam 253,6 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A previsão é de mais 143,7 km para serem entregues nos próximos anos, somando os 64,1 km que estão em obras com os 79,6 km projetados para futuros investimentos.
Só na Serra, são quase 90 km de ciclovias existentes. A cidade tem ciclovias em ruas e avenidas de Nova Almeida, Serra Dourada, Planalto Serrano, Porto Canoa, Barcelona, Jacaraípe, Laranjeiras, entre outros bairros.
As ciclovias de maior extensão, na cidade, são as do Contorno de Jacaraípe, com 8,43 km; da Avenida Audifax Barcelos Neves, com 7,84 km, e da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, com 6 km. A previsão é que a soma de todas, juntas, seja ultrapassada pela futura ciclovia da Avenida Mestre Álvaro, com estimativa de 32 km de extensão.
“Nós assumimos neste ano o antigo trecho da BR 101. Estamos com o projeto em andamento para poder licitar a obra em breve”, disse a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz.
Segundo a secretária, outros 9 km já estão previstos pela prefeitura, incluindo as ciclovias da Avenida Norte Sul, de Jardim Limoeiro até Laranjeiras; da Avenida Brasil, em Novo Horizonte, indo até a Avenida Industrial; e da Avenida Brasília, em Porto Canoa, conectando as avenidas Porto Dourado e Goiânia (ao lado da Unidade de Saúde de Serra Dourada).
Estamos focados em ampliar a malha cicloviária para conseguir conectar as ciclovias que já temos com as novas que estamos planejando. É nossa prioridade
Izabela Roriz, secretária de Obras da Serra
Atualmente, a Prefeitura da Serra tem três ciclovias em construção. Uma delas está sendo instalada na Rua José Moreira Martins Rato, em Bairro de Fátima, conectando com as avenidas João Palácio e Mestre Álvaro e a Rodovia das Paneleiras. Outra ciclovia vai ficar na Avenida Braúna, ligando-se ao bairro Colina de Laranjeiras, a partir da Avenida Norte-Sul, com a Avenida Mestre Álvaro. A terceira será no contorno de São Domingos, ligando Serra-Sede com Jacaraípe. Juntas, as três obras somam 7,5 km de extensão.
Já o município de Vila Velha é a cidade com o maior número de ciclovias em construção. Atualmente, a prefeitura avalia já ter 70 km de ciclovias prontas, mas com outros 35,7 km em construção. Entre as obras em andamento está a da ciclovia que interliga as orlas de Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos. São 7,5 km.
Dois corredores de mobilidade, também com obras já em andamento, somam mais 28,2 km de novas ciclovias. O corredor verde contempla seis bairros — Santa Mônica, Cocal, Glória, Soteco, Divino Espírito Santo e Praia das Gaivotas. E o corredor amarelo interliga outros 13 bairros — Araçás, Brisamar, Guaranhuns, Ilha dos Bentos, Jardim Asteca, Jardim Colorado, Jardim Guaranhuns, Nova Itaparica, Novo México, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Santa Mônica Popular e Vila Nova.
R$ 83 MILHÕES
É o investimento da Prefeitura de Vila Velha nas obras dos corredores amarelo e verde
Como previsão, a cidade planeja mais 13,2 km de ciclovias. Atualmente, a prefeitura aguarda a licitação do corredor de ônibus que pretende conectar a Terceira Ponte com a Avenida Carlos Lindenberg — serão 7,5 km, com ciclovia por todo o trajeto. E essa obra ainda prevê mais 1,5 km de ciclovia do Terminal de Vila Velha até a Prainha.
Já na orla, um outro edital em andamento é o da ciclovia de 4,2 km entre a Barra do Jucu e a Praia dos Recifes. A intenção da Prefeitura de Vila Velha é ligar a Praia da Costa, desde o Clube Libanês, à Nova Ponta da Fruta por ciclovia única, cruzando toda a orla da cidade. Entre ciclovias prontas, em andamento e licitadas, somente o trecho entre as praias de Interlagos e dos Recifes não foi apresentado.
Já em Vitória, o sonho de incluir ciclovias contornando toda a ilha segue em andamento. Mas na estratégia de mobilidade, a Capital inclui ciclofaixas, ciclorrotas e passeios compartilhados (ciclistas e pedestres) na malha cicloviária da cidade. Um exemplo disso é a própria Avenida Beira-Mar, que está em obras de requalificação.
Quase todo o trecho, com 4,2 km de extensão, é atualmente usado como passeio compartilhado pelos ciclistas. Mas com a obra de requalificação, a previsão é que todo o trecho, do Centro à Enseada do Suá, ganhe ciclovia para separar o trânsito de bicicletas e pedestres. As obras, por sinal, começaram há poucos dias.
Enquanto isso, uma outra orla, a dos canais que cortam a Capital, começa a ganhar passeios compartilhados para os ciclistas. Com essa estratégia, a prefeitura está construindo 3,3 km de passeio compartilhado no Canal de Camburi, ligando Praia do Canto e Jardim da Penha a Andorinhas.
Outros bairros beneficiados com o projeto Vitória de Frente para o Mar também ganharam ou ganharão ciclovias e passeios compartilhados. É o caso de São Pedro, Ilha das Caieiras, Santo André, Nova Palestina e Resistência, além de Andorinhas, Mangue Seco e Santa Martha.
A Capital, atualmente, tem 65 km de ciclovias e ciclofaixas (a exemplo da Rodovia Serafim Derenzi, com 7,2 km de extensão), além de outros 5 km de passeios compartilhados. A cidade totaliza, hoje, mais 11,5 km em obras.
Atualmente, em Cariacica, a malha cicloviária do município é de aproximadamente 25,5 km de extensão. Há ciclovias ao longo das rodovias José Sette, Leste-Oeste e BR 101, além das avenidas Alice Coutinho e Delegado Federal Geraldo Guimarães (orla de Cariacica). Na Avenida Mário Gurgel, os ciclistas dividem o espaço com pedestres, em faixa compartilhada. Já nas avenidas do Congo e Bernardo Simmer, a prefeitura concluiu e entregou quase quatro 4 km de ciclovias, além das obras realizadas na Rua da Frincasa.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), a malha cicloviária continuará em expansão. Atualmente, o município está construindo 2,4 km de ciclovia na Rua Junho, no bairro Cajueiro.
Já como projeto, a Prefeitura de Cariacica estima a urbanização do trecho municipalizado da Avenida Mário Gurgel (BR 262) e a revitalização da Avenida Expedido Garcia. Em ambas as obras, a administração local não informou a extensão da ciclovia nem as condições financeiras para executá-las.
Da parte do Governo do Espírito Santo, além dos 3,1 quilômetros de ciclovia na Terceira Ponte, que conectam Vitória e Vila Velha, o Estado vem construindo os corredores exclusivos para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, também garantindo sete quilômetros de ciclovia na obra.
Mais adiante, após licitação concluída, outros dois quilômetros de ciclovia serão construídos em Vila Velha, conectando as avenidas Champagnat e Jair de Andrade, com uma ligação do Centro até Itapuã. A estrutura vai passar pela alça da Terceira Ponte, que está prevista de ser estendida até o entroncamento com a Rua Antônio Ataíde.
Um projeto maior, também do Estado, prevê a construção de ciclovia entre Vila Velha e Guarapari pela Rodovia do Sol. Serão 23,4 quilômetros de extensão, conectando o km 17, em Itaparica, ao km 40, em Setiba. Somente essa obra está orçada em R$ 72 milhões. O Estado ainda não divulgou o resultado da licitação.
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