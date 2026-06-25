Expedito Garcia pode ganhar monitoramento inteligente, conectividade e nova cara

A Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, conhecida como um shopping a céu aberto, pode ganhar cara de boulevard e ficar mais tecnologia. A prefeitura vai buscar recursos com o governo do Espírito Santo para dar uma nova cara ao polo comercial e, consequentemente, atrair consumidores e investidores.
A revitalização da via mais movimentada de Campo Grande prevê implementar o conceito de smart cities (cidades inteligentes), garantindo monitoramento integrado, rede de conectividade e soluções sustentáveis de drenagem para conter alagamentos.
O desenho arquitetônico tenta ainda equilibrar o fluxo de veículos com a circulação de pedestres, prevendo o alargamento de calçadas, a instalação de ciclovias protegidas e uma nova paginação de piso com acessibilidade.
O projeto também inclui reforço do paisagismo, ampliação da arborização, instalação de mobiliário urbano, criação de áreas de permanência e construção de um portal de entrada para a avenida.
O que muda no polo comercial
- Tecnologia: implantação de infraestrutura para conectividade e câmeras de monitoramento integrado ligadas à gestão pública.
- Sustentabilidade: criação de jardins de chuva e adoção de medidas ecoeficientes para melhorar o microclima e o escoamento da água.
- Urbanismo: ampliação da arborização, novos espaços de convivência com bancos, além da construção de um portal de entrada para o polo.
- Expansão: a Avenida Campo Grande, transversal à Expedito Garcia, será integrada ao projeto com a criação de um polo gastronômico.
Financiamento
O município tenta agora vencer a parte burocrática para tirar a obra do papel. Com o layout arquitetônico pronto, a Secretaria de Obras trabalha na elaboração dos projetos básico e executivo, além do fechamento da planilha orçamentária que vai definir o custo real da intervenção.
Como Cariacica não tem o orçamento total para a execução, o município vai depender de uma articulação política com o Palácio Anchieta. A prefeitura informou que, assim que os custos forem detalhados, o projeto será apresentado ao governo do Estado para a captação de recursos e assinatura do convênio que permitirá o início das obras.
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