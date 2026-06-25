Expedito Garcia pode ganhar monitoramento inteligente, conectividade e nova cara

A Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, conhecida como um shopping a céu aberto, pode ganhar cara de boulevard e ficar mais tecnologia. A prefeitura vai buscar recursos com o governo do Espírito Santo para dar uma nova cara ao polo comercial e, consequentemente, atrair consumidores e investidores.





A revitalização da via mais movimentada de Campo Grande prevê implementar o conceito de smart cities (cidades inteligentes), garantindo monitoramento integrado, rede de conectividade e soluções sustentáveis de drenagem para conter alagamentos.





O desenho arquitetônico tenta ainda equilibrar o fluxo de veículos com a circulação de pedestres, prevendo o alargamento de calçadas, a instalação de ciclovias protegidas e uma nova paginação de piso com acessibilidade.





O projeto também inclui reforço do paisagismo, ampliação da arborização, instalação de mobiliário urbano, criação de áreas de permanência e construção de um portal de entrada para a avenida.