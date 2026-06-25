Justiça manda homem pagar 10 salários mínimos à ex-esposa durante disputa por R$ 14 milhões no ES

Uma decisão publicada na terça-feira (23) determinou que um homem pague 10 salários mínimos por mês à ex-esposa durante uma disputa judicial pela partilha de um patrimônio estimado em R$ 14 milhões no Espírito Santo. O caso envolve um divórcio em que mulher afirma ter ficado sem acesso aos bens construídos durante o casamento, que estariam sendo administrados apenas pelo ex-marido.



O processo tramita em segredo de Justiça e, por isso, a reportagem não divulga os nomes dos envolvidos nem a cidade capixaba onde o caso tramita, para preservar a identidade das partes.





Segundo a mulher, a separação aconteceu em junho de 2025, depois que ela alegou ter descoberto infidelidades conjugais e problemas envolvendo o patrimônio construído pelo casal. Ela afirmou que, após o fim do relacionamento, o ex-marido permaneceu sozinho com a administração dos bens e passou a receber os valores gerados por eles.





O casal estava junto desde 2004 e tem um filho, atualmente maior de idade. O casamento foi realizado pelo regime de comunhão parcial de bens, no qual, em regra, o que é adquirido durante a união pode ser dividido entre os dois.







Na ação, a mulher afirmou que o patrimônio construído ao longo do casamento inclui propriedades rurais, máquinas, veículos, criação de animais e plantações de café. De acordo com ela, o valor estimado dos bens é de R$ 14,1 milhões.







A ex-esposa disse ainda que, após a separação, ficou sem acesso aos rendimentos gerados pelo patrimônio e passou a depender apenas do salário que recebe como servidora pública municipal. Segundo ela, chegou a voltar a morar com a mãe.

