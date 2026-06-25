Fonte Interativa da Prainha volta a funcionar com piso emborrachado nesta sexta (26)

A Fonte Interativa do Parque da Prainha vai voltar a funcionar a partir desta sexta-feira (26), às 9 horas, após ganhar um piso emborrachado e antiderrapante em uma área de aproximadamente 400 metros quadrados.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a obra teve como principal objetivo reduzir o risco de escorregamentos, especialmente entre as crianças que utilizam a área molhada da atração.
Inaugurada em março de 2024, a fonte conta com 24 jatos de água distribuídos em uma área de cerca de 340 metros quadrados e rapidamente se consolidou como um dos principais pontos de lazer para as famílias em Vila Velha. O sistema utiliza água reaproveitada, tratada com filtro e cloro, garantindo o uso sustentável dos recursos hídricos.
Horários de funcionamento da Fonte Interativa
De segunda a sexta-feira: das 9h às 10h, das 14h às 15h e das 19h às 20h.
Sábados, domingos e feriados: das 10h às 12h, das 15h às 17h e das 19h às 21h.