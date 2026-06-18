Prefeitura instala piso antiderrapante na Fonte Interativa da Prainha em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha começou a instalar um piso emborrachado na área da Fonte Interativa da Prainha. A intervenção, que abrange cerca de 400 metros quadrados, tem como objetivo aumentar a segurança dos frequentadores e reduzir o risco de escorregões no local.





Nesta primeira fase, está sendo aplicada a camada de base do revestimento. Depois, será executada a camada final, responsável pelo acabamento colorido. Segundo a prefeitura, o material foi escolhido por oferecer maior aderência e mais segurança para quem utiliza o espaço.





Durante a execução dos serviços e o período necessário para secagem e cura do material, a área ficará interditada até o dia 25 de junho.





A previsão é que a Fonte Interativa seja reaberta ao público a partir de 26 de junho, após a conclusão da obra e o cumprimento do prazo técnico de secagem do novo piso.