Manhã de sexta (7) com resgate na Ciclovia da Vida e engavetamento na Terceira Ponte

A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por acidentes na Terceira Ponte e na Ciclovia da Vida, o que acabou provocando transtornos para motoristas e ciclistas. Um engavetamento envolvendo pelo menos quatro carros deixou o trânsito lento no sentido Vitória, enquanto uma colisão entre três bicicletas interditou temporariamente a ciclovia e deixou uma pessoa ferida.
O engavetamento ocorreu na pista da Terceira Ponte por volta das 10h. Imagens registradas por motoristas mostram que pelo menos quatro veículos se envolveram na batida.
As câmeras da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) mostram retenção na faixa da esquerda da ponte, o que provocou lentidão no trecho durante a manhã.
Já na Ciclovia da Vida, também no sentido Vitória, um acidente envolvendo três bicicletas foi registrado nas proximidades do mirante.
Segundo a Ceturb-ES, uma das vítimas foi socorrida e encaminhada para um hospital. As outras duas pessoas envolvidas recusaram atendimento médico.
Por causa da ocorrência, a ciclovia norte foi interditada por volta das 7h para o atendimento às vítimas. Durante esse período, a ciclovia sul operou em mão dupla. As duas pistas foram totalmente liberadas por volta das 7h40.