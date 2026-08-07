Manhã de sexta (7) com resgate na Ciclovia da Vida e engavetamento na Terceira Ponte

A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por acidentes na Terceira Ponte e na Ciclovia da Vida, o que acabou provocando transtornos para motoristas e ciclistas. Um engavetamento envolvendo pelo menos quatro carros deixou o trânsito lento no sentido Vitória, enquanto uma colisão entre três bicicletas interditou temporariamente a ciclovia e deixou uma pessoa ferida.





O engavetamento ocorreu na pista da Terceira Ponte por volta das 10h. Imagens registradas por motoristas mostram que pelo menos quatro veículos se envolveram na batida.





As câmeras da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) mostram retenção na faixa da esquerda da ponte, o que provocou lentidão no trecho durante a manhã.