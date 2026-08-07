Incêndio atinge área próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas pelo segundo dia

Um incêndio em uma área de mata próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cachoeirinha, Cariacica, entrou no segundo dia nesta sexta-feira (7). Equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando para combater os focos remanescentes.





Segundo a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 17h30 de quinta-feira (6). Os militares permaneceram no combate às chamas até as 22h e conseguiram controlar a maior parte do fogo. No entanto, alguns focos permaneceram ativos em áreas de mata fechada, de difícil acesso, e os trabalhos foram interrompidos devido à falta de visibilidade durante a noite.