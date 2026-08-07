Incêndio atinge área próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas pelo segundo dia

Errata
Uma versão anterior desta reportagem informava que o incêndio atingia a Reserva Biológica de Duas Bocas. Após atualização das informações pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a matéria foi corrigida para esclarecer que as chamas atingem uma área próxima à unidade de conservação.
Um incêndio em uma área de mata próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cachoeirinha, Cariacica, entrou no segundo dia nesta sexta-feira (7). Equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando para combater os focos remanescentes.
Segundo a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 17h30 de quinta-feira (6). Os militares permaneceram no combate às chamas até as 22h e conseguiram controlar a maior parte do fogo. No entanto, alguns focos permaneceram ativos em áreas de mata fechada, de difícil acesso, e os trabalhos foram interrompidos devido à falta de visibilidade durante a noite.
Por volta das 12h30 desta sexta-feira, moradores voltaram a acionar o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após perceberem o avanço das chamas. Cerca de 30 minutos depois, uma nova equipe dos Bombeiros chegou ao local e retomou o combate ao incêndio.
A ocorrência seguia em andamento até a última atualização da corporação. Ainda não há informações sobre a área atingida nem sobre as causas do incêndio.