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Cariacica

Incêndio atinge área próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas pelo segundo dia

Bombeiros retomaram o combate às chamas nesta sexta-feira (7) após moradores relatarem o aumento dos focos

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 15:33

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

07 ago 2026 às 15:33

Errata

08/08/2026

Uma versão anterior desta reportagem informava que o incêndio atingia a Reserva Biológica de Duas Bocas. Após atualização das informações pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a matéria foi corrigida para esclarecer que as chamas atingem uma área próxima à unidade de conservação.

Um incêndio em uma área de mata próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cachoeirinha, Cariacica, entrou no segundo dia nesta sexta-feira (7). Equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando para combater os focos remanescentes.


Segundo a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 17h30 de quinta-feira (6). Os militares permaneceram no combate às chamas até as 22h e conseguiram controlar a maior parte do fogo. No entanto, alguns focos permaneceram ativos em áreas de mata fechada, de difícil acesso, e os trabalhos foram interrompidos devido à falta de visibilidade durante a noite.

Chamas atingem área de mata da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica
Chamas atingem área de mata próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica Leitor | A Gazeta

Por volta das 12h30 desta sexta-feira, moradores voltaram a acionar o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após perceberem o avanço das chamas. Cerca de 30 minutos depois, uma nova equipe dos Bombeiros chegou ao local e retomou o combate ao incêndio. 


A ocorrência seguia em andamento até a última atualização da corporação. Ainda não há informações sobre a área atingida nem sobre as causas do incêndio.

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