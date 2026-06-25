Evento geek em Cariacica terá cosplay, games, K-pop e dublador de Harry Potter

Um evento cheio de cosplay, games, k-pop e participação de um consagrado dublador aguarda os fãs geek da Grande Vitória, neste final de semana. O Shopping Moxuara, em Cariacica, vai receber a prévia especial do Cariacica Geek Game neste sábado (27) e domingo (28), das 13h às 21h.





A prévia do evento oficial, que ainda não possui data definida, é gratuita e acontece na varanda da Praça de Alimentação do shopping. Durante os dois dias, o público terá acesso a desfiles de cosplay dos amantes do mundo geek, além de estandes de robótica e jogos desenvolvidos por estudantes do CEET Vasco Coutinho.





No sábado (27), o palco recebe apresentações de dança livre e brincadeiras interativas, mas o destaque fica com a participação especial do dublador Carlos Persy. O ator carioca é conhecido por dar voz a personagens marcantes como Gangplank, de League of Legends, Joel, de The Last of Us, e Lord Voldemort, da franquia Harry Potter, entre outros.





Por fim, no domingo (28) a programação vai contar com apresentações de k-pop, batalha de dança e uma batalha de rap temática inspirada no universo geek. Os fãs de jogos também vão poder curtir com Arena Prisma, que promoverá campeonatos de League of Legends e Valorant.