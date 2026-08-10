As influencers que pregam a solidão como um estilo de vida: 'Não estamos sozinhas'

Em um ecossistema de mídias sociais que prospera inundando nossos feeds com estilos de vida aspiracionais e um estado perene de FOMO ("Fear of Missing Out", em inglês, ou medo de ficar de fora), o surgimento de influenciadores que vivem sozinhos pode ser uma validação para aqueles que se veem refletidos nesse estilo de vida, afirma Anne Oeldorf-Hirsch, da Universidade de Connecticut, especialista em como os seres humanos constroem comunidades online.