Obras da Beira-Mar começam nesta segunda (14): veja o que muda no trânsito e rota alternativa

As obras de requalificação da Avenida Beira-Mar, em Vitória, começam nesta segunda-feira (14), e os motoristas que circulam pela região precisam ficar atentos às mudanças no trânsito. A primeira etapa dos trabalhos será realizada nas proximidades da Praça Pio XII, na região do Banco do Brasil.





De acordo com a Prefeitura de Vitória, apesar das intervenções, não haverá bloqueio total das faixas de circulação de veículos. A segunda baia de ônibus da avenida, no sentido Centro-Bento Ferreira, será interditada durante a execução dos serviços. As demais baias de ônibus e as faixas destinadas ao tráfego de veículos permanecerão liberadas.