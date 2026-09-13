Obras da Beira-Mar começam nesta segunda (14): veja o que muda no trânsito e rota alternativa

As obras de requalificação da Avenida Beira-Mar, em Vitória, começam nesta segunda-feira (14), e os motoristas que circulam pela região precisam ficar atentos às mudanças no trânsito. A primeira etapa dos trabalhos será realizada nas proximidades da Praça Pio XII, na região do Banco do Brasil.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, apesar das intervenções, não haverá bloqueio total das faixas de circulação de veículos. A segunda baia de ônibus da avenida, no sentido Centro-Bento Ferreira, será interditada durante a execução dos serviços. As demais baias de ônibus e as faixas destinadas ao tráfego de veículos permanecerão liberadas.
Para quem segue pela região, uma rota alternativa será indicada para acessar a Avenida Beira-Mar. O desvio começa cerca de 250 metros antes do trecho que receberá a intervenção e passa pela Avenida Governador Bley, Avenida Princesa Isabel e Avenida Vitória, até o retorno à região da Beira-Mar.
A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e sigam a sinalização implantada no local.
A prefeitura orienta que as travessias sejam feitas exclusivamente pelas faixas de pedestres e pelos semáforos existentes.
Segundo a administração municipal, será implantada sinalização temporária em toda a área de intervenção e haverá monitoramento das condições de tráfego. Caso seja necessário, poderão ser feitos ajustes na operação do trânsito para reduzir os impactos na mobilidade e garantir a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas.
As obras de requalificação da Avenida Beira-Mar têm investimento previsto de R$ 97,8 milhões e fazem parte do programa Vitória de Frente para o Mar, junto com as obras da nova orla do Canal de Camburi. O prazo de execução é de 24 meses. Ao todo, a intervenção vai abranger 4,2 quilômetros, entre o Porto de Vitória, no Centro, e o Hortomercado, na Enseada do Suá.
O projeto prevê, entre outras intervenções, ampliação e requalificação de calçadas, construção de deques, áreas de convivência, playgrounds e academias populares, reforma e conexão das ciclovias, novas baias de ônibus e um novo mirante à beira-mar.
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