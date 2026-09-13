Após ser agredida pelo ex-companheiro, mulher questiona ação da PM em Vila Velha

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro na tarde de sexta-feira (11), no bairro Residencial Jabaeté, em Vila Velha. Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, o homem chegou à residência alterado, iniciou uma discussão por ciúmes e passou a agredi-la com socos, chutes e tapas. Além, disso, de acordo com o boletim de ocorrência, ele também teria desferido uma cabeçada contra ela e utilizado um capacete para golpeá-la na cabeça. Em seguida, teria deixado o local.







Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a vítima, que pediu para não ser identificada, questiona a atuação da PM após conseguir fugir da residência. Segundo ela, os policiais a ouviram e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. No entanto, a mulher afirma que também informou aos agentes que estava recebendo mensagens, ligações e imagens dele que indicavam que ele havia retornado para casa. Mesmo assim, ela diz que os policiais não foram até o imóvel.





A Polícia Militar, porém, afirma que, conforme o boletim de ocorrência, a informação repassada pela própria vítima era de que o suspeito havia fugido do local em uma motocicleta e tomado destino ignorado. Segundo a corporação, os policiais não tinham conhecimento de que ele havia retornado à residência. A PM também informou que a mulher foi levada para atendimento médico e, após a adoção das medidas cabíveis, a equipe retornou ao patrulhamento.



A mulher conta que, posteriormente, procurou a Polícia Civil, registrou uma nova ocorrência e realizou exame de corpo de delito. Depois, foi para a casa de familiares. Segundo a vítima, o ex-companheiro permaneceu com a motocicleta e outros pertences dela.





A Polícia Civil informou que a ocorrência foi atendida pela PM e registrada como lesão corporal. Segundo a corporação, a vítima foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória onde solicitou a Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra o investigado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha.