Após ser agredida pelo ex-companheiro, mulher questiona ação da PM em Vila Velha

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro na tarde de sexta-feira (11), no bairro Residencial Jabaeté, em Vila Velha. Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, o homem chegou à residência alterado, iniciou uma discussão por ciúmes e passou a agredi-la com socos, chutes e tapas. Além, disso, de acordo com o boletim de ocorrência, ele também teria desferido uma cabeçada contra ela e utilizado um capacete para golpeá-la na cabeça. Em seguida, teria deixado o local.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a vítima, que pediu para não ser identificada, questiona a atuação da PM após conseguir fugir da residência. Segundo ela, os policiais a ouviram e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. No entanto, a mulher afirma que também informou aos agentes que estava recebendo mensagens, ligações e imagens dele que indicavam que ele havia retornado para casa. Mesmo assim, ela diz que os policiais não foram até o imóvel.
A Polícia Militar, porém, afirma que, conforme o boletim de ocorrência, a informação repassada pela própria vítima era de que o suspeito havia fugido do local em uma motocicleta e tomado destino ignorado. Segundo a corporação, os policiais não tinham conhecimento de que ele havia retornado à residência. A PM também informou que a mulher foi levada para atendimento médico e, após a adoção das medidas cabíveis, a equipe retornou ao patrulhamento.
A mulher conta que, posteriormente, procurou a Polícia Civil, registrou uma nova ocorrência e realizou exame de corpo de delito. Depois, foi para a casa de familiares. Segundo a vítima, o ex-companheiro permaneceu com a motocicleta e outros pertences dela.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi atendida pela PM e registrada como lesão corporal. Segundo a corporação, a vítima foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória onde solicitou a Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra o investigado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha.
A mulher contou à reportagem de A Gazeta que estava em casa quando o ex-companheiro chegou, por volta das 17h, após sair para buscar dinheiro. De acordo com ela, ele havia parado em um bar e retornado à residência alterado.
Segundo a vítima, o homem começou a discutir por ciúmes e a acusá-la de estar se exibindo para outros homens. Durante a discussão, conforme o relato, ele deu um soco no braço dela e, em seguida, passou a agredi-la no rosto.
Ela afirma que um dos golpes quebrou seu nariz. Depois, segundo a mulher, o homem pegou um capacete e atingiu sua cabeça, provocando um trauma na região frontal.
Ainda conforme o relato, as agressões continuaram, e o homem teria feito ameaças de morte. A vítima afirma que ele saiu da residência para buscar bebida e que ela aproveitou o momento para fugir.
Em seguida, teria começado a receber mensagens de ameças, como: “Eu vou te matar. Eu vou voltar para te acertar”, relatou a mulher. Já fora de casa, ela conseguiu acionou a Polícia Militar.
Segundo a vítima, duas equipes da PM estiveram no local onde ela conseguiu pedir ajuda. Depois de colher informações, os policiais a levaram para a UPA de Riviera da Barra.
Ela afirma que, enquanto estava na unidade de saúde, mostrou aos agentes mensagens e ligações feitas pelo ex-companheiro e informou que ele estaria na residência. Também teria apresentado imagens de câmeras de segurança.
De acordo com a mulher, mesmo com essas informações, os policiais não foram até o imóvel. Ela afirma ainda que os agentes deixaram a UPA enquanto ela aguardava atendimento e que permaneceu sozinha na unidade.
Posteriormente, a vítima foi encaminhada para para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou a noite recebendo atendimento médico.
A mulher questiona por que o ex-companheiro não foi detido, já que, segundo ela, o suspeito havia retornado à residência e continuava fazendo ameaças por telefone.
A Polícia Militar foi procurada para esclarecer o atendimento. Em resposta, o órgão disse que, segundo o boletim de ocorrência, as informações repassadas pela própria vítima indicavam que o suspeito havia fugido do local em uma moto e tomado destino ignorado. Segundo a corporação, os militares não sabiam que ele havia retornado à residência.
Ainda de acordo com a PM, a vítima foi levada pela guarnição ao pronto atendimento para receber os cuidados médicos necessários, onde foi constatada a necessidade de transferência para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Hospial São Lucas). Após a adoção das medidas cabíveis, a equipe retornou ao patrulhamento.