Os pais palestinos preocupados com ataques a escolas na Cisjordânia ocupada: 'O que fazer quando colonos atiram em seus filhos?

"Lamentamos qualquer dano a pessoas inocentes, judeus ou árabes, e nos opomos a qualquer ato de violência que viole a lei", afirmou em comunicado, acrescentando que rejeita "a tentativa de atribuir à totalidade da comunidade de assentamentos na Judeia e Samaria atos que ainda não foram determinados por investigação, bem como a alegação infundada de que o pastoreio legal de ovelhas ou a presença judaica na área façam parte de um plano deliberado para prejudicar crianças ou expulsar moradores de suas casas".