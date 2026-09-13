Anchieta, Vitória e Transpetro: 20 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 20 mil vagas estão abertas em quase 200 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são efetivos e temporários, voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais.
As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.
A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, lançou edital com 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titularidade do candidato. As inscrições ficarão abertas de 21 de setembro a 7 de outubro.
Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana capixaba, o concurso público oferece 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para o quadro de servidores efetivos em cadastro de reserva. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. O candidato precisa ter ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 14 de setembro de 2026 até as 16h do dia 21 de outubro de 2026.
A Prefeitura de Vitória vai contratar professores em designação temporária para atuar na educação especial. São 15 postos para professor bilíngue e 10 para professor de deficiência visual. As inscrições poderão ser feitas no período de 16 a 27 de setembro. O salário varia de R$ 3.281,63 a R$ 6.669,36.
Também há vagas para o magistério na Prefeitura de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. As oportunidades são para atuar em escolas de tempo integral da rede municipal de ensino. O salário é de R$ 5.857,00 para jornada de 40 horas semanais. O prazo para se inscrever vai até 21 de setembro.
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para certame que visa preencher uma vaga imediata e formar cadastro de reserva para o cargo de advogado. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00, além de benefícios. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de outubro de 2026.
A Transpetro divulgou quatro editais para concurso público com 281 vagas imediatas e 3.890 para formação de cadastro de reserva. As chances são para os quadros de Terra e Mar, com ganhos que podem chegar a R$ 15.000,00, dependendo do cargo. As inscrições podem ser feitas até 21 de setembro.
Leia Mais Sobre Concurso