Anchieta, Vitória e Transpetro: 20 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 20 mil vagas estão abertas em quase 200 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são efetivos e temporários, voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais.





As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, lançou edital com 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titularidade do candidato. As inscrições ficarão abertas de 21 de setembro a 7 de outubro.