PF responde a Fachin e diz que pode enviar dados integrais do celular de Vorcaro a ministros do STF

STF (Supremo Tribunal Federal) que dispõe "de plenas condições técnicas" para produzir e encaminhar cópia da extração do celular de Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros que o solicitaram, observadas as cautelas de sigilo aplicáveis . BRASÍLIA - A Polícia Federal informou, na manhã deste domingo (13), que comunicou aoque dispõe "de plenas condições técnicas" para produzir e encaminhar cópia da extração do celular de Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros que o solicitaram, observadas as cautelas de sigilo aplicáveis .

Edson Fachin, que determinou que a Polícia Federal apresentasse em até 24 horas informações sobre o aparelho, apreendido em 2025, durante investigações relacionadas ao Banco Master. A resposta foi dada sobre um despacho do presidente do STF,, apreendido em 2025, durante investigações relacionadas ao Banco Master.

A PF disse, ainda, que a cópia dos dados extraídos que já foi encaminhada ao gabinete do ministro André Mendonça, em março, não corresponde ao material original, que jamais deixou a custódia da instituição.

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"O envio daquela cópia ocorreu mediante solicitação do próprio gabinete, conforme documentação constante do processo administrativo correspondente", declarou.

A polícia também afirmou que o material original permanece integralmente nas dependências da instituição, dentro de cadeia de custódia formalmente documentada, com os respectivos lacres íntegros e mecanismos de verificação de integridade digital.

Além disso, se colocou à disposição da corte "para a prestação de quaisquer esclarecimentos complementares, bem como para eventual verificação da integridade do conteúdo custodiado".

A ordem de Fachin ainda se deu no momento em que outros magistrados — Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin — pressionam pelo acesso integral às mídias extraídas do celular. Eles argumentam que não pode ser seletiva a divulgação dos documentos das investigações sobre o Master.

Na sexta-feira (11), Mendonça afirmou que as apurações ainda estão em curso e que novas fases delas podem ser deflagradas, portanto, o fim do sigilo do aparelho resultaria "na violação do dever estatal de investigar", além de permitir "inúmeras possibilidades de mácula aos procedimentos investigatórios".