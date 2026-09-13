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São Mateus

Criança morre após se afogar em piscina de parque aquático em Guriri

Publicado em

13 set 2026 às 13:41
Vista aérea de parque aquático em Guriri, São Mateus, onde criança se afogou Reprodução/Google Maps

Uma criança morreu afogada em um parque aquático de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso foi registrado na tarde de sábado (12). 


O Corpo de Bombeiros relatou que prestou suporte à vítima, que foi colocada na ambulância e, em seguida, transferida para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Segundo a corporação, apesar das diversas tentativas de reanimação, a vítima, que não teve a idade e nome informados, não resistiu e morreu.


A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas ainda não houve retorno. A reportagem de A Gazeta também entrou em contato, via mensagem, com o Guriri Beach Acqua Park, mas, até a publicação da matéria, ainda não havia obtido retorno. O espaço segue aberto caso a administração do parque aquático queira se manifestar.


Neste domingo, em sua rede social, o parque comunicou que não iria funcionar na data de hoje, dia 13.

Parque divulgou comunicado informando que não iria funcionar neste domingo (13) Reprodução

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Violência

Homem é preso suspeito de matar outro a facadas em Pedro Canário

Publicado em 13/09/2026 às 13:57
Crime ocorreu em 12 de abril deste ano, quando vítima dormia em frente à rodoviária do município.
Crime ocorreu em 12 de abril deste ano, quando vítima dormia em frente à rodoviária do município. Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 49 anos, identificado como Ronaldo de Souza Medeiro, foi preso suspeito de matar Elan Cardek Rodrigues de Jesus, de 43 anos, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu no Pronto Atendimento de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no sábado (12), cinco meses após a data do crime.


De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em situação de rua. A Polícia Militar afirmou que imagens de monitoramento mostraram que o homem dormia em frente à rodoviária de Pedro Canário quando foi atacado com golpes de arma branca em 12 de abril deste ano


A suspeita da Polícia Civil é de que o crime foi motivado por uma discussão entre a vítima e o suspeito no dia anterior ao crime. Segundo a corporação, as investigações foram encerradas em maio, com a solicitação da emissão de mandado de prisão preventiva contra Ronaldo.


O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e, após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, conforme informa a Polícia Civil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Bairro das Laranjeiras

Homem é executado a tiros em bar da Serra

Publicado em 13/09/2026 às 12:13
Vítima foi executada com vários tiros dentro de bar no Bairro das Laranjeiras
Vítima foi executada com vários tiros dentro de bar no Bairro das Laranjeiras Crédito: Reprodução

Um homem de 44 anos, identificado como Samuel Paradela Antonio, foi executado a tiros dentro de um bar no Bairro das Laranjeiras, na Serra, no final da tarde do último sábado (12). 


Testemunhas não quiseram informar como o crime aconteceu, mas disseram que a vítima já havia morado na região, anos atrás, e que atualmente vivia em Nova Almeida, também na Serra. Ele tinha voltado para o Espírito Santo faz cinco anos, após uma temporada no Rio de Janeiro


O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, ninguém foi preso.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tristeza

Prefeitura da Serra decreta três dias de luto após morte de guarda municipal

Publicado em 13/09/2026 às 11:43
Guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira ingressou na corporação em 2019
Guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira ingressou na corporação em 2019 Crédito: Redes Sociais

A Prefeitura da Serra decretou três dias de luto oficial após a morte do guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira, que atuava na corporação desde 2019 e foi um dos fundadores da corpo musical da instituição. A informação foi publicada nas redes sociais do prefeito e da adminstração da cidade, no último sábado (12). 


A causa da morte não foi divulgada. Miranda foi um dos 170 primeiros aprovados no concurso da Guarda Municipal da Serra e tocava trompete. "Hoje, a farda sente a perda de um irmão. A Banda perde um integrante. A segurança pública perde um apaixonado pelo que fazia. E amigos, colegas e familiares perdem alguém cuja presença jamais será substituída", escreveu o perfil oficial da corporação. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sul do ES

PM apreende submetralhadora e mais de 400 pinos de cocaína em Cachoeiro

Publicado em 13/09/2026 às 09:49
Homem é detido com submetralhadora e drogas em Cachoeiro de Itapemirim
Além da arma, militares apreenderam entorpecentes análogos ao crack, à cocaína e à maconha.
 Divulgação | Polícia Militar

Um homem foi detido após policiais militares encontrarem uma submetralhadora e entorpecentes em sua residência, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A apreensão ocorreu na manhã deste domingo (13), quando a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que o imóvel era usado no tráfico de drogas da região.


Segundo a PM, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação semi-industrial e calibre .380, assim como 15 munições do mesmo calibre e dois carregadores. Além disso, foram apreendidos 422 pinos de cocaína; cinco porções, 111 buchas e 33 tiras de maconha; 100 gramas de crack e duas balanças de precisão.


O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o encaminhamento do suspeito, mas ainda não houve resposta.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Violência

Homem é assassinado a tiros no bairro Aviso, em Linhares

Publicado em 13/09/2026 às 09:40
Homem é morto a tiros em Linhares
Weverton Moreira foi encontrado pela PM morto e caído sobre a calçada. Leitor A Gazeta

Um homem, identificado como Weverton Moreira, foi morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (12). A vítima, que não teve a idade informada, foi encontrada pela Polícia Militar caída em uma calçada na Rua Acre.


De acordo com o boletim da PM, a perícia constatou que o corpo tinha mais de 20 perfurações nas regiões da cabeça, pescoço, braço esquerdo e tórax. Também foram encontradas cápsulas de munição calibre .380 no local do crime. Os militares não localizaram suspeitos.


A Polícia Civil informou que o caso investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Veja vídeo

Ônibus escolar perde freio e se envolve em acidente em Alegre

Publicado em 12/09/2026 às 19:25

Um ônibus escolar bateu contra a barreira de proteção de uma ponte e atingiu a fachada de um estabelecimento no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (12).


O motorista relatou à Polícia Militar que, durante a descida nas proximidades do Parque de Exposições, percebeu uma falha no sistema de freios, perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar o acidente.


O condutor não se feriu e dispensou atendimento médico. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Não há informações se o veículo presta serviços para a prefeitura ou é particular.

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Geovane Laporte, que morreu em acidente de trânsito em Aracruz

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Parte de estrutura de prédio desaba no Centro de Alegre; veja vídeo

Publicado em 12/09/2026 às 18:29

Parte de uma estrutura no último andar de um prédio caiu no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (12). O momento foi registrado por câmeras de segurança. Pouco antes, carros e motos passavam pela região da Praça Bernadino Monteiro. Apesar disso, não houve registro de feridos.


De acordo com a Defesa Civil Municipal, o vento pode ter contribuído para a queda, mas a causa ainda não foi confirmada. O prédio, onde funciona uma loja de materiais de construção, não precisou ser interditado.


Os escombros foram recolhidos pela equipe da loja, e a rua foi limpa pela prefeitura com o auxílio de um caminhão-pipa.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Centro

Incêndio atinge área de supermercado em São Gabriel da Palha

Publicado em 12/09/2026 às 15:57

Um incêndio atingiu uma área de um supermercado no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (12). De acordo com o proprietário do estabelecimento, Victor Maestri, as chamas atingiram o depósito e parte da loja, incluindo os setores de hortifruti, açougue e câmara fria. Não houve registro de feridos.


As causas do incêndio serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há previsão para a conclusão do laudo. 


O supermercado permanecerá fechado para reformas e ainda não há previsão de reabertura, segundo o proprietário.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Motorista e passageiros abandonam carro após acidente em Iúna

Publicado em 12/09/2026 às 14:47


Um Fiat Punto branco foi abandonado pelo motorista e pelos passageiros após bater em um Volkswagen Gol vermelho na zona rural de Iúna, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (12). 


Segundo a Polícia Militar, o motorista do Gol relatou que o condutor do Punto teria invadido a contramão e atingido o veículo dele. O licenciamento do Punto estava atrasado, de acordo com a corporação. 


A Polícia Civil orientou o motorista do Gol a procurar uma delegacia para registrar uma representação contra o responsável apontado por ele. Como não houve morte nem prisão em flagrante, é necessário que a vítima manifeste interesse em registrar a representação para que o caso seja investigado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Carreta carregada de celulose tomba e cai em rio em Aracruz

Publicado em 12/09/2026 às 12:25
Caminhão tomba e cai em rio após bater em ponte em Aracruz
Caminhão tomba e cai em rio após bater em ponte em Aracruz Douglas Abreu

Uma carreta carregada de celulose tombou e caiu em um rio após bater contra o guarda-corpo da ponte na ES 010, em Vila do Riacho, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (12).


Segundo apuração da repórter da TV Gazeta Viviane Maciel, a carreta saiu de Mucuri, no Sul da Bahia, e seguia para o Porto de Aracruz, que fica a poucos quilômetros do local do acidente.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista, de 38 anos, sofreu um corte na cabeça e foi socorrido para a UPA de Barra do Riacho. Ainda segundo a corporação, não foi possível realizar o teste do etilômetro devido à necessidade de atendimento médico.

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes

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