Criança morre após se afogar em piscina de parque aquático em Guriri

Uma criança morreu afogada em um parque aquático de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso foi registrado na tarde de sábado (12).





O Corpo de Bombeiros relatou que prestou suporte à vítima, que foi colocada na ambulância e, em seguida, transferida para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Segundo a corporação, apesar das diversas tentativas de reanimação, a vítima, que não teve a idade e nome informados, não resistiu e morreu.





A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas ainda não houve retorno. A reportagem de A Gazeta também entrou em contato, via mensagem, com o Guriri Beach Acqua Park, mas, até a publicação da matéria, ainda não havia obtido retorno. O espaço segue aberto caso a administração do parque aquático queira se manifestar.





Neste domingo, em sua rede social, o parque comunicou que não iria funcionar na data de hoje, dia 13.