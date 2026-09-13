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  • Bolo de coco com farofa crocante é opção fácil e deliciosa para o café da manhã de domingo
Gastronomia

Bolo de coco com farofa crocante é opção fácil e deliciosa para o café da manhã de domingo

O preparo combina uma massa macia com uma cobertura sequinha e pode ser servido acompanhado de café ou chá
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Setembro de 2026 às 12:55

Macio por dentro e tostado por cima, o bolo de coco com farofa crocante é a pedida certa para o fim de semana (Imagem: Mauro Rodrigues | Shutterstock)
Macio por dentro e tostado por cima, o bolo de coco com farofa crocante é a pedida certa para o fim de semana Crédito: Imagem: Mauro Rodrigues | Shutterstock

Poucas receitas conseguem unir simplicidade e sabor como um bom bolo de coco. Nesta versão, a cobertura de farofa crocante faz toda a diferença, criando um contraste gostoso com o interior fofinho e levemente adocicado da massa. É a pedida ideal para acompanhar o café da manhã de domingo, quando dá para desacelerar e aproveitar a mesa com calma. Além de fácil de preparar, leva itens acessíveis e rende o suficiente para reunir a família. Confira abaixo como fazer!

Bolo de coco com farofa crocante

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Farofa crocante

  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 3 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 2 colheres de sopa de leite
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente a manteiga e a essência de baunilha e bata até incorporar. Transfira para uma tigela e adicione, aos poucos, a farinha de trigo, o coco ralado e o sal, alternando com o leite, mexendo com uma espátula até a massa ficar lisa. Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente até incorporar. Despeje em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo.

Farofa crocante

Em uma tigela, misture o coco ralado, o açúcar, a manteiga derretida e o leite até formar uma farofa úmida. Espalhe por cima da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até a cobertura dourar. Espere amornar, desenforme, polvilhe o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

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