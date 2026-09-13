Bolo de coco com farofa crocante é opção fácil e deliciosa para o café da manhã de domingo

Poucas receitas conseguem unir simplicidade e sabor como um bom bolo de coco. Nesta versão, a cobertura de farofa crocante faz toda a diferença, criando um contraste gostoso com o interior fofinho e levemente adocicado da massa. É a pedida ideal para acompanhar o café da manhã de domingo, quando dá para desacelerar e aproveitar a mesa com calma. Além de fácil de preparar, leva itens acessíveis e rende o suficiente para reunir a família. Confira abaixo como fazer!
Bolo de coco com farofa crocante
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Farofa crocante
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 3 colheres de sopa de manteiga derretida
- 2 colheres de sopa de leite
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente a manteiga e a essência de baunilha e bata até incorporar. Transfira para uma tigela e adicione, aos poucos, a farinha de trigo, o coco ralado e o sal, alternando com o leite, mexendo com uma espátula até a massa ficar lisa. Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente até incorporar. Despeje em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo.
Farofa crocante
Em uma tigela, misture o coco ralado, o açúcar, a manteiga derretida e o leite até formar uma farofa úmida. Espalhe por cima da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até a cobertura dourar. Espere amornar, desenforme, polvilhe o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.