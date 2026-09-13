Homem é executado a tiros em bar da Serra

Um homem de 44 anos, identificado como Samuel Paradela Antonio, foi executado a tiros dentro de um bar no Bairro das Laranjeiras, na Serra, no final da tarde do último sábado (12).





Testemunhas não quiseram informar como o crime aconteceu, mas disseram que a vítima já havia morado na região, anos atrás, e que atualmente vivia em Nova Almeida, também na Serra. Ele tinha voltado para o Espírito Santo faz cinco anos, após uma temporada no Rio de Janeiro.





O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, ninguém foi preso.