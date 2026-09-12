Menos tela, mais foco: veto ao celular melhora atenção em 97% das escolas





O estudo indica também outros dados relevantes: 95% dos gestores percebem melhora na concentração durante as aulas, 97% notam mais participação nas atividades pedagógicas e 95% identificam avanço na socialização presencial nos intervalos. A pesquisa, que teve mais de 2,4 mil profissionais ouvidos, um por escola, ainda mostra queda nos episódios de conflito: 88% relatam menos agressões digitais e cyberbullying, e 86% afirmam que a restrição reduziu a ansiedade dos estudantes.





Em Vitória, o Centro Educacional UP é uma das instituições que já observou os benefícios da lei. O diretor-presidente da instituição, Fábio Portela, afirma que houve uma mudança concreta na dinâmica das salas, com mais atenção sustentada durante as explicações, menos interrupções e uma retomada de conversas presenciais nos intervalos.





“Comparando-se os indicadores internos de aprendizagem, como simulados, avaliações bimestrais e frequência de participação dos últimos dois anos, o UP identificou melhora consistente em indicadores de concentração e entrega de atividades. Ainda é cedo para isolar a restrição de celulares como única causa, mas a correlação com a melhora nos resultados é clara”, enfatiza.





Vale ressaltar que, na escola, o celular não desapareceu, mas sim passou a ser usado de forma orientada e sempre sob mediação do professor. Essa também é uma realidade mostrada na pesquisa em nível nacional: 86% das instituições mantiveram ou ampliaram atividades pedagógicas com tecnologias digitais, enquanto 87% realizaram ou planejam realizar ações de educação digital.





“O UP não trata tecnologia como um problema, e sim como ferramenta quando usada com propósito. Trabalhamos com uso orientado em momentos específicos: pesquisa, produção de conteúdo, plataformas educacionais. Tudo sempre na presença do professor, mantendo o celular fora da rotina espontânea da sala de aula”, destaca Portela.



