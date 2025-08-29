Home
“Não é só uso de celular”: Escolas ampliam visão sobre tecnologia em sala de aula

"Não é só uso de celular": Escolas ampliam visão sobre tecnologia em sala de aula

Criado em 2023, programa “Escola do Futuro”, da rede estadual de ensino, busca levar recursos digitais, capacitação de professores e novos espaços de aprendizagem para o dia a dia das escolas

João Pimassoni

Residente em Jornalismo / [email protected]

Pedro Paulo Rocha

Residente em Jornalismo / [email protected]

Renam Linhares

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:31

Selo de certificação na Escola Estadual Professora Maura Abaurre
Selo de certificação na Escola Estadual Professora Maura Abaurre Crédito: Pedro Paulo Rocha

Com um investimento que ultrapassa os R$ 54 milhões nos últimos 2 anos, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) criou o programa “Escola do Futuro”, que pretende integrar tecnologia, inovação pedagógica e novas metodologias à sala de aula. Do óculos de realidade virtual ao uso da impressora 3D, a rotina de estudantes da rede estadual no Espírito Santo mostra que o futuro já chegou. Mas, afinal, de que forma os recursos digitais em sala de aula impactam na aprendizagem para além da tela do celular?

Criado em 2023, programa "Escola do Futuro", da rede estadual de ensino, busca levar recursos digitais, capacitação de professores e novos espaços de aprendizagem para o dia a dia das escolas

“Não é só uso de celular”: Escolas ampliam visão sobre tecnologia em sala de aula

Desde janeiro passado, a Lei 15.100/2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas. Porém, não há restrições quanto ao uso pedagógico de outros dispositivos, visto que as novas tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano de alunos e professores.

Em Vila Velha, a Escola Estadual Professora Maura Abaurre, no bairro Vila Nova, foi uma das selecionadas para integrar o programa. Com ensino em tempo integral, a unidade adaptou espaços para receber o laboratório de Arte Maker e passou a usar novas ferramentas digitais no dia a dia. Segundo a diretora Gisele Filvoch, a certificação aumentou o engajamento dos alunos: “Eles ficaram muito animados, foi uma reação positiva. Aumentou a frequência também, o desenvolvimento e a participação, eles se envolvem mais”, completou.

Gisele Filvoch, diretora da Escola Estadual Professora Maura Abaurre Crédito: Renam Linhares

Para os alunos, a chegada dos laboratórios e o contato com novos recursos digitais mudaram a rotina. Letícia Barrack, de 17 anos, ressalta que o uso dessas ferramentas trouxe dinamismo às aulas: “Mexer na máquina 3D é algo diferente. A gente pode criar coisas durante a aula, e isso faz o dia de nove horas e meia ficar menos pesado. A rotina deixa de ser massiva e se torna mais leve, ao mesmo tempo em que aprendemos”, disse.

Na mesma linha, a estudante Ana Clara Guimarães, também de 17 anos, aponta que o contato com novas tecnologias possibilitou não apenas aprender, mas também compartilhar o que descobriu com mais pessoas. “A atividade mais marcante foi quando participei de uma oficina à noite com alunos da EJA. Eu tive a oportunidade de ensinar o que aprendi para outros colegas. Foi especial porque pude compartilhar conhecimento e ter contato com estudantes de outra turma da escola”, relata.

Integração

Criado em 2023, o “Escola do Futuro” teve seu start em 5 escolas. No ano letivo seguinte, mais dez unidades foram incluídas, totalizando 15 instituições. Em dezembro último, o governador Renato Casagrande anunciou a ampliação do programa, prevendo novas certificações para este ano e a meta de chegar a 100 unidades em 2026. Esse movimento de expansão se conecta a outras iniciativas, como o “+Ciência na Escola Capixaba”, desenvolvido em parceria com o governo federal e o CNPq.

Para quem chegou recentemente a uma unidade com essas novas metodologias, a percepção das mudanças parece evidente. Pietra Miranda, de 15 anos, compara a experiência da Escola Maura Abaurre com as instituições em que estudou antes e aponta a diversidade de recursos como a principal diferença.Para a aluna, esse tipo de ferramenta amplia as possibilidades de aprendizado: “Antes era só livro e caderno. Aqui a gente tem óculos VR, e impressora 3D, que tornam a aprendizagem muito mais prática e interessante.”, completou.

Impressora 3D em atividade
Impressora 3D para uso dos alunos da Escola Estadual Professora Maura Abaurre Crédito: Renam Linhares

Tecnologia pós-pandemia

A professora de Língua Portuguesa Andrea de Araújo, da Escola Maura Abaurre, em Vila Velha, relembra que o início da pandemia de Covid-19, em 2020, foi um ponto de virada, com a adoção de ferramentas digitais para manter o contato com os estudantes. “Além do Google Sala de Aula, uma vez por semana, nós tínhamos uma aula online. Então era aquele momento para não perder o vínculo com os alunos. A partir daí, eu acho que a tecnologia sempre esteve presente na escola”, avaliou. Ela ainda reforçou que uso de recursos digitais vai além dos aparelhos proibidos pela recente legislação: “Tecnologia não é só ter um celular que vai acessar o que eles quiserem.”

Andréia Araújo, professora da Escola Estadual Professora Maura Abaurre Crédito: Renam Linhares

Magno Leal de Brito Júnior, professor de Física, explicou que o processo de adaptação ao novo modelo de ensino exige disposição para aprender junto com os alunos. Ele comentou que, diante de tecnologias ainda pouco exploradas, muitas vezes é preciso descobrir na prática como utilizá-las. “A gente tem que aprender a usar o nosso cérebro. No final, são eles que têm que fazer, eles que têm que pensar”, pontuou.

Os dois educadores concordam que a tecnologia deve ser vista como uma ferramenta, e não o fim do processo de aprendizado. Enquanto a professora Andréia ressalta que "não sou a favor de desvincular a educação da tecnologia, porque ela torna o ensino mais atrativo e faz mais parte da realidade dos alunos", o professor Magno reforça: “Eu acho que esse é um grande desafio que a gente vê agora; saber enxergar a tecnologia como uma ferramenta”.

Professor Magno Leal e alunos da Escola Estadual Professora Maura Abaurre Crédito: Renam Linhares

Para o estudante João Carlos Peixoto, de 17 anos, as expectativas para o futuro já são mais claras, e o programa o está preparando para o mercado de trabalho. “Quando a gente traz a tecnologia para dentro da escola, já está se preparando para o que vai vivenciar lá fora”, enfatizou.

* Esta matéria é uma produção dos alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação da editora de conteúdo Mariana Gotardo.

