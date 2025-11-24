Home
Jovens do Espírito Santo ganham formação inédita em política e cidadania

Jovens do Espírito Santo ganham formação inédita em política e cidadania

Projeto da Assembleia Legislativa levou conhecimento técnico e gratuito a 11 municípios capixabas e formou 300 participantes em cinco regiões do Estado

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:21

Jovens do ES recebem formação gratuita em política e cidadania
Jovens do ES recebem formação gratuita em política e cidadania

Para pensar o futuro do Estado, é preciso entender como ele funciona. De olho nisso, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) desenvolveu a Escola de Formação Política para Jovens, projeto que capacitou 300 pessoas a fim de formar uma geração de cidadãos conscientes no ES.

Projeto da Assembleia Legislativa levou conhecimento técnico e gratuito a 11 municípios capixabas e formou 300 participantes em cinco regiões do Estado

Jovens do Espírito Santo ganham formação inédita em política e cidadania

Com turmas presenciais em 11 cidades capixabas — Vitória, Vila Velha, Serra, Itapemirim, Conceição da Barra, Nova Venécia, Jaguaré, Pedro Canário, Pinheiros, Alfredo Chaves e Anchieta — a iniciativa levou conteúdo técnico sobre políticas públicas, gestão e cidadania a jovens das regiões Norte, Sul, Serrana, Noroeste e Metropolitana.

A cerimônia de encerramento do projeto foi realizada na quinta-feira (23/10), no plenário Dirceu Cardoso, em Vitória, com a presença do presidente da casa, Marcelo Santos (União Brasil), outros deputados, coordenadores e professores voluntários da Escola de Formação Política para Jovens, além dos alunos que se formaram. 

Marcelo Santos, presidente da Ales, durante encerramento da Escola de Formação Política
Marcelo Santos, presidente da Ales, em  encerramento da Escola de Formação Política

O evento contou com uma palestra do diretor de Relações Institucionais da XP, Rafael Furlanetti, que abordou temas como empreendedorismo, gestão pública e a importância do elo entre a inovação e o serviço público. 

“Um curso como esse, que aproxima as pessoas da política, é uma semente que plantamos para o futuro, e com certeza esses jovens, ao sair daqui, podem transformar seus municípios e até mesmo nosso estado”, destacou Furlanetti.

Rafael Furlanetti, diretor de Relações Institucionais da XP, em palestra na Ales
Rafael Furlanetti, diretor de Relações Institucionais da XP, em palestra na Ales

A importância da política para o cidadão

Para Lara Boldrin, aluna do curso em Nova Venécia, participar do projeto mudou o que ela pensava sobre se envolver em causas políticas e a fez enxergar que se posicionar é muito importante.

“Tudo é político. Se a gente não se envolver e manifestar politicamente, quem vai garantir a luta pelos nossos próprio direitos?”, pontuou.

Lara Boldrin, aluna da Escola de Formação Política da Ales.
Lara Boldrin, aluna da Escola de Formação Política da Ales

A formação contou com um corpo docente formado por professores, servidores públicos e gestores municipais, todos voluntários. Como é o caso de Flavia Costa, pedagoga de Vila Velha, que ministrou aulas no programa e reafirma a importância do curso.

“Essa formação vai trazer repertório para que esses jovens atuem como cidadãos, em um país tão difícil quanto o nosso”, ressaltou.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos, o objetivo da Escola é formar cidadãos conscientes, em todo o Estado.

“É fundamental você ter o mínimo de noção de gestão pública, e a formação política vai dar a noção exata para quem está participando desse curso, do papel de cada um. Qual é o papel do vereador e a importância dele na vida das pessoas lá na cidade? Qual é o papel do prefeito e a importância dele? Não é diferente da Assembleia Legislativa, não é diferente do governo do Estado, não é diferente do governo federal e do Congresso Nacional”, explicou.

Marcelo Santos, presidente da Ales, entre alunos da escola de formação política
Marcelo Santos, presidente da Ales, entre alunos da escola de formação política

Além da sala de aula

Com o sucesso da primeira edição, a expectativa é ampliar o projeto e oferecer a próxima turma em formato híbrido (presencial e virtual). Mirando o futuro, a Ales, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), firmou um projeto de pós-graduação gratuita pela Escola do Legislativo.

A proposta visa novos caminhos: consolidar a Escola de Formação Política como uma referência em educação cidadã e ampliar o acesso de jovens ao aprendizado sobre políticas públicas.

Plenário da Ales no encerramento da Escola de Formação Política
Participantes da aula de encerramento da Escola de Formação Política

Mais informações sobre a Escola de Formação Política para Jovens estão no site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O dia a dia da Ales pode ser acompanhado pelo Instagram.

Kayc Keven, Renam Linhares e Sara Ohnesorge são alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo de marca teve a orientação e edição de Mariana Gotardo, editora de conteúdo do curso, e Vinicius Viana, editor-adjunto do Estúdio Gazeta.

