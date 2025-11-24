Conteúdo de Marca

Jovens do Espírito Santo ganham formação inédita em política e cidadania

Projeto da Assembleia Legislativa levou conhecimento técnico e gratuito a 11 municípios capixabas e formou 300 participantes em cinco regiões do Estado

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:21

Jovens do ES recebem formação gratuita em política e cidadania Crédito: Paula Ferreira

Para pensar o futuro do Estado, é preciso entender como ele funciona. De olho nisso, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) desenvolveu a Escola de Formação Política para Jovens, projeto que capacitou 300 pessoas a fim de formar uma geração de cidadãos conscientes no ES.

Com turmas presenciais em 11 cidades capixabas — Vitória, Vila Velha, Serra, Itapemirim, Conceição da Barra, Nova Venécia, Jaguaré, Pedro Canário, Pinheiros, Alfredo Chaves e Anchieta — a iniciativa levou conteúdo técnico sobre políticas públicas, gestão e cidadania a jovens das regiões Norte, Sul, Serrana, Noroeste e Metropolitana.

A cerimônia de encerramento do projeto foi realizada na quinta-feira (23/10), no plenário Dirceu Cardoso, em Vitória, com a presença do presidente da casa, Marcelo Santos (União Brasil), outros deputados, coordenadores e professores voluntários da Escola de Formação Política para Jovens, além dos alunos que se formaram.

Marcelo Santos, presidente da Ales, em encerramento da Escola de Formação Política Crédito: Paula Ferreira

O evento contou com uma palestra do diretor de Relações Institucionais da XP, Rafael Furlanetti, que abordou temas como empreendedorismo, gestão pública e a importância do elo entre a inovação e o serviço público.

“Um curso como esse, que aproxima as pessoas da política, é uma semente que plantamos para o futuro, e com certeza esses jovens, ao sair daqui, podem transformar seus municípios e até mesmo nosso estado”, destacou Furlanetti.

Rafael Furlanetti, diretor de Relações Institucionais da XP, em palestra na Ales Crédito: Paula Ferreira

A importância da política para o cidadão

Para Lara Boldrin, aluna do curso em Nova Venécia, participar do projeto mudou o que ela pensava sobre se envolver em causas políticas e a fez enxergar que se posicionar é muito importante.

“Tudo é político. Se a gente não se envolver e manifestar politicamente, quem vai garantir a luta pelos nossos próprio direitos?”, pontuou.

Lara Boldrin, aluna da Escola de Formação Política da Ales Crédito: Paula Ferrerira

A formação contou com um corpo docente formado por professores, servidores públicos e gestores municipais, todos voluntários. Como é o caso de Flavia Costa, pedagoga de Vila Velha, que ministrou aulas no programa e reafirma a importância do curso.

“Essa formação vai trazer repertório para que esses jovens atuem como cidadãos, em um país tão difícil quanto o nosso”, ressaltou.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos, o objetivo da Escola é formar cidadãos conscientes, em todo o Estado.

“É fundamental você ter o mínimo de noção de gestão pública, e a formação política vai dar a noção exata para quem está participando desse curso, do papel de cada um. Qual é o papel do vereador e a importância dele na vida das pessoas lá na cidade? Qual é o papel do prefeito e a importância dele? Não é diferente da Assembleia Legislativa, não é diferente do governo do Estado, não é diferente do governo federal e do Congresso Nacional”, explicou.

Marcelo Santos, presidente da Ales, entre alunos da escola de formação política Crédito: Paula Ferreira

Além da sala de aula

Com o sucesso da primeira edição, a expectativa é ampliar o projeto e oferecer a próxima turma em formato híbrido (presencial e virtual). Mirando o futuro, a Ales, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), firmou um projeto de pós-graduação gratuita pela Escola do Legislativo.

A proposta visa novos caminhos: consolidar a Escola de Formação Política como uma referência em educação cidadã e ampliar o acesso de jovens ao aprendizado sobre políticas públicas.

Participantes da aula de encerramento da Escola de Formação Política Crédito: Paula Ferreira

Mais informações sobre a Escola de Formação Política para Jovens estão no site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O dia a dia da Ales pode ser acompanhado pelo Instagram.

